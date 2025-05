Bellaria Igea Marina, ritrovate quattro biciclette e un monopattino rubati: proprietari invitati a recuperarli

Nel contesto di una più ampia operazione condotta dall’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, sono stati ritrovati e sequestrati quattro biciclette e un monopattino, risultati oggetto di furto.

I legittimi proprietari sono invitati a presentarsi presso il Comando della Polizia Locale in via Leonardo da Vinci, dove potranno ricevere tutte le indicazioni necessarie per rientrare in possesso dei mezzi nel più breve tempo possibile.

L’operazione si inserisce in un’attività di controllo mirata al contrasto dei furti di mezzi leggeri, sempre più frequenti nei centri urbani e nelle località turistiche.