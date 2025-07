Bellaria Igea Marina, sabato 5 luglio si celebra la dedizione e il senso di comunità con “Bell’Italia 2025”

Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 16.00, Bellaria Igea Marina ospiterà la sesta edizione di “Bell’Italia”, la manifestazione dedicata alla dedizione verso il prossimo, alla protezione della comunità e al senso di appartenenza. L’evento si svolgerà in piazzale Capitaneria di Porto e nelle aree adiacenti al porto canale sul lato Igea Marina, confermando il format ormai consolidato e molto apprezzato dal pubblico.

La giornata offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare un’esposizione di mezzi di servizio dei Reparti Militari e delle Forze dell’Ordine, con l’esposizione di veicoli storici e moderne attrezzature specialistiche. Oltre agli stand e agli infopoint, la manifestazione prevede numerose attività collaterali, tra cui momenti dedicati ai più piccoli con gadget offerti grazie alla collaborazione di diverse associazioni d’arma.

Il clou di “Bell’Italia 2025” sarà rappresentato dal sorvolo dell’elicottero 169 del Reparto aereo della Guardia di Finanza di Rimini e da spettacoli offerti da unità specialistiche come il Reparto cinofilo, il Roan (Reparto operativo aeronavale) e il Soccorso Alpino di Abetone. Dalle ore 18.00 sono attese anche le simulazioni di intervento con gli elicotteri NH90 e AH129 del 7^ Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega” di Rimini.

Alla manifestazione parteciperanno numerosi Reparti Militari e Forze dell’Ordine provinciali e non solo, tra cui il 66^ Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” di Forlì, il Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, il 15^ Stormo dell’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato con i reparti stradale e scientifica, la Polizia Penitenziaria, il Corpo dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina.

L’evento prenderà avvio alle ore 16.00 con la cerimonia dell’alzabandiera e si concluderà alle 22.30 con l’ammainabandiera accompagnata dall’esecuzione dell’Inno di Mameli, alla presenza delle autorità e con l’esibizione della Banda della Città di Rimini, diretta dal Maestro Stefano Serafini.

Il sindaco Filippo Giorgetti ha commentato: “Un grande ringraziamento a tutti i Reparti Militari e le Forze dell’Ordine i quali, ancora una volta, hanno aderito a quella che vuole essere una grande manifestazione di comunità, da condividere con i nostri concittadini e con tutti gli ospiti di Bellaria Igea Marina. Un evento nato poco dopo l’uscita dal lockdown del 2020, che con spirito immutato rappresenta per Bellaria Igea Marina l’occasione per stringersi attorno a quelle donne e a quegli uomini il cui servizio è fondamentale per garantire tranquillità, sicurezza e qualità di vita di tutti noi.”

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, saranno in vigore alcune ordinanze di sicurezza: il divieto di transito e di sosta (eccetto autorizzati) sarà attivo per l’intera giornata su viale Pinzon, tra via Properzio e via Carducci, e in piazzale Capitaneria di Porto. Inoltre, durante le simulazioni di volo delle 18.00, sarà interdetto l’accesso alle due banchine del porto, allo specchio acqueo antistante entro un raggio di 150 metri e alle spiagge limitrofe per 100 metri in entrambe le direzioni verso Rimini e Ravenna.