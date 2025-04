Bellaria Igea Marina. Sala Studio Minerva: domani l’inaugurazione del nuovo spazio allestito al Centro Culturale Vittorio Belli

Si chiama “Minerva”, la nuova sala studio allestita al piano terra del Centro Culturale Vittorio Belli: l’inaugurazione, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, è in programma domani (19 aprile) alle 12.00 presso i locali di via Italico 8. Un nome che omaggia lo stesso padre urbanistico di Igea Marina, particolarmente legato alla divinità romana, e che sarà affiancato a un simbolo, la civetta, da sempre considerata emblema di saggezza, visione interiore e concentrazione silenziosa. Uno spazio pensato soprattutto per i giovani, coperto da wifi gratuito di recente implementazione, che grazie alla collaborazione con Pro Loco Bellaria Igea Marina e alla disponibilità di tanti volontari a partire da Silvia Quadrelli, sarà fruibile sin da subito dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Dodici i posti disponibili e ampliabili, al pari dell’orario di apertura, in caso di necessità.