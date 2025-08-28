Bellaria Igea Marina, settembre si apre con il soul del Manuela Evelyn Prioli Quartet a “Belli di Musica”

Lunedì 1° settembre 2025, alle ore 21:00, la suggestiva Piazzetta del Centro Belli (Via Italico 8) ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna musicale estiva “Belli di Musica”, organizzata dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina in collaborazione con l’Accademia InArte. L’ingresso è libero.

Dopo un’estate di eventi gratuiti di grande successo, che hanno confermato l’interesse della città per proposte musicali di qualità, a chiudere il cartellone sarà il Manuela Evelyn Prioli Quartet con lo spettacolo “Notte di note con la Sweet Soul Music”.

Un viaggio tra soul, gospel, R&B e grandi successi internazionali

Il concerto propone un percorso attraverso le radici del soul, dal sound inconfondibile della Motown Records di Detroit alle contaminazioni gospel e R&B di New York, fino ai grandi successi della musica italiana e internazionale. Tra i brani in scaletta, evergreen come Respect, At Last, I Will Survive, Simply the Best, We Are Family, insieme a classici italiani come In alto mare, Parole Parole, 50 Mila.

L’evento rende omaggio a icone della black music e del pop mondiale, tra cui Stevie Wonder, Aretha Franklin, Michael Jackson, Alicia Keys, Amy Winehouse, e a grandi interpreti italiani come Mina, Giorgia, Noemi e Nina Zilli.

Un ensemble di talento per una serata indimenticabile

A supportare la voce intensa e raffinata di Manuela Evelyn Prioli, un ensemble di grande livello: Simone Migani al pianoforte e tastiere, Mauro Mussoni al basso e Pako Montuori alla batteria. Una formazione affiatata, capace di creare sonorità eleganti e coinvolgenti che esaltano l’energia della musica soul.

La rassegna “Belli di Musica” conferma il suo ruolo centrale nella proposta culturale di Bellaria Igea Marina, unendo artisti di qualità a un pubblico sempre partecipativo in serate suggestive e ad ingresso gratuito.

Luogo: Centro Culturale Vittorio Belli, Via Italico 8, Igea Marina

Orario: 21:00

Ingresso: libero