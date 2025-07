Bellaria Igea Marina: sportello FLAG attivo ogni martedì per il settore pesca

È attivo anche a Bellaria Igea Marina uno degli sportelli informativi del FLAG GALPA CER, la struttura di riferimento per le marinerie dell’Emilia-Romagna.

Lo sportello, attivo ogni martedì dalle 9.00 alle 13.30 presso i locali dello IAT in piazzale Gramsci, rappresenta un punto di riferimento per il comparto pesca e per tutta la filiera costiera.

Un addetto qualificato è a disposizione degli operatori del settore per offrire informazioni, supporto tecnico e consulenza su bandi, progetti e iniziative legate allo sviluppo locale e alla Blue Economy.

Il servizio si configura come un luogo di ascolto e orientamento a 360 gradi, volto a rafforzare e innovare un comparto strategico per l’economia costiera emiliano-romagnola.