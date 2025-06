Bellaria Igea Marina, tenta di riprendersi la bici rubata: ladro reagisce a calci e pugni, arrestato dai carabinieri

Riconosce il ladro in sella alla sua bicicletta e tenta di riprendersela, ma viene aggredita insieme al fratello. È successo nel pomeriggio di venerdì 20 giugno nel centro di Bellaria, in via Guidi, dove due fratelli di origine marocchina si sono trovati faccia a faccia con l’uomo che poco prima aveva sottratto la bici.

La donna, 30 anni, non ha esitato a intervenire coinvolgendo il fratello di 28 anni, ma il ladro ha reagito con violenza: calci, pugni e un tentativo disperato di fuga pur di mantenere il bottino.

A risolvere la situazione sono stati i Carabinieri della Stazione di Bellaria, intervenuti rapidamente dopo la chiamata della donna. I militari hanno bloccato il responsabile, recuperato la bicicletta e riconsegnata alla legittima proprietaria.

L’aggressore, un cittadino marocchino di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato come indiziato di delitto e accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un episodio che accende i riflettori sulla microcriminalità urbana e sull’importanza del tempestivo intervento delle forze dell’ordine.