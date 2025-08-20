Bellaria Igea Marina, torna “Colazione e compiti al Kas8”: supporto allo studio e socializzazione per i ragazzi

È partita questa settimana l’iniziativa “Colazione e compiti al Kas8”, progetto promosso dal Centro Giovani di Bellaria Igea Marina in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII e il Comune, volto a offrire ai ragazzi un duplice momento di supporto educativo e socializzazione.

Come anticipa il titolo, il mini ciclo di incontri prevede un servizio gratuito di aiuto compiti, preceduto da una colazione condivisa, per sostenere i ragazzi nello studio e favorire al contempo l’interazione tra coetanei. Gli appuntamenti sono fissati per le mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, e l’iniziativa si protrarrà fino all’11 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026.

La struttura di via Ravenna, principale polo cittadino di aggregazione giovanile, sarà inoltre protagonista del secondo appuntamento della serata promossa dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina, venerdì 22 agosto a partire dalle ore 21.00 in piazzale Santa Margherita. L’evento, replicando l’esperienza dello scorso 11 luglio, proporrà giochi e attività per i più piccoli, tra cui tiro con l’arco, ping pong e laboratori creativi, accompagnati da momenti di informazione su dipendenze e gioco d’azzardo.

Con “Colazione e compiti al Kas8”, il Comune e i partner puntano a coniugare educazione, aggregazione e intrattenimento, continuando a offrire ai giovani di Bellaria Igea Marina opportunità di crescita e momenti di socialità anche durante il periodo estivo.