Bellaria Igea Marina, tornano dal 29 agosto “Il Gusto dello Shopping” e il “Bellaria Street Market” tra offerte e passeggiate all’aperto

Dal 29 al 31 agosto e dal 5 al 7 settembre 2025 tornano due appuntamenti imperdibili per gli amanti dello shopping e della scoperta del territorio: “Il Gusto dello Shopping” e il Bellaria Street Market, organizzati dall’Associazione Isola dei Platani ODV – Centro Commerciale Naturale. Gli eventi si svolgeranno all’interno della suggestiva cornice del centro storico di Bellaria Igea Marina, con orario continuato dalle 9 alle 23.

Durante le giornate del Gusto dello Shopping, i commercianti aderenti proporranno merce scontata, con offerte esclusive e vantaggiose, permettendo ai visitatori di combinare una passeggiata all’aperto con occasioni di acquisto uniche. Tra i negozi che partecipano all’iniziativa figurano: Arlecchino, Caravan Suite, Ely Parfum, Globus Abbigliamento, Happy Rent, I Monelli l’Outlet per i Piccoli, La Dolce Vita Boutique, La Manu Abbigliamento, Linda Boutique, Linea Mare Blu, Libreria Pensieri Belli, Mary Claud, Ottica Pesaresi, Posei, Qualità Convenienza Assortimento Stile e Moda, Symbol Abbigliamento e Target.

Parallelamente, nelle giornate del 29 e 30 agosto, il porto canale ospiterà “Il Gusto del Porto”, evento dedicato alla cucina marinara e alle tradizioni del mare, con un percorso gastronomico tra sapori autentici e atmosfere suggestive.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Isola dei Platani ODV, rappresenta un’occasione per vivere il centro storico di Bellaria Igea Marina tra shopping, gastronomia e passeggiate all’aria aperta, valorizzando il commercio locale e le bellezze del territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.isoladeiplatani.it