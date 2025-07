Bellaria Igea Marina, tornano “I Saraceni”: danze e rievocazioni storiche per il weekend del 25 e 26 luglio

Torna questo fine settimana la tradizionale manifestazione “I Saraceni”, uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati dell’estate bellariese. Giunta alla 22ª edizione, la rievocazione storica in costumi è organizzata dal Comitato Borgata Vecchia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Verdeblu.

L’evento si articolerà in due serate ricche di emozioni e spettacoli. Venerdì 25 luglio, alle ore 21:00, sul porto canale lato Bellaria è previsto lo storico sbarco, arricchito dalla presenza di barche storiche, seguito dalla tradizionale sfilata in costumi d’epoca per le vie della città, con partenza dal lungomare Colombo.

La festa proseguirà alle 23:00 presso l’Arena Roma, sul porto canale lato Igea Marina, con la Festa saracena che includerà esibizioni di saltimbanchi, combattimenti tra compagnie d’armi e uno spettacolo di danzatrici del ventre.

Sabato 26 luglio, sempre all’Arena Roma, è previsto un pre-show alle 20:30, seguito dallo spettacolo “Il Ritorno del Sultano”, che chiuderà la due giorni di rievocazioni e intrattenimento.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è a offerta libera, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare e immergersi nelle suggestioni storiche di questa manifestazione.

L’evento rappresenta un’occasione per vivere la magia del passato attraverso una festa che coinvolge l’intera comunità, valorizzando il patrimonio culturale e turistico di Bellaria Igea Marina.