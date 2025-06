Bellaria Igea Marina, un murale di poesia e futuro prende vita al centro giovani Kas8 grazie a un corso creativo

Domenica 8 giugno alle ore 18, il Centro Giovani Kas8 si arricchirà di un’opera artistica unica nel suo genere: un murale che nasce dall’incontro tra poesia e arte urbana. L’iniziativa conclude il progetto “Parole dal futuro”, un corso di scrittura poetica ideato da Veronica Bugli e promosso in collaborazione con la comunità Papa Giovanni XXIII.

Il laboratorio ha coinvolto undici giovani tra i 10 e i 12 anni, invitati a esplorare temi come il cambiamento e il futuro attraverso la creatività poetica. Durante otto incontri, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con artisti di diverse discipline culturali, fino a sviluppare insieme una frase ispiratrice da trasformare in murale.

La scritta scelta – “Essere futuro è la chiave per dare colore e diventare una poesia” – è diventata il cuore pulsante del murale. A tradurre questa idea in immagini sono stati proprio i partecipanti, guidati dal writer Alessandro Mazzotti, noto come Pixa. Il progetto ha preso forma attraverso simboli ideati dai ragazzi, che Alessandro ha sapientemente disegnato e rifinito, donando vita a una composizione colorata e piena di significato.

Il nuovo murale non è solo un arricchimento estetico per il Centro Kas8, ma anche un segno tangibile dell’importanza di stimolare la creatività e l’espressione artistica nei giovani, rafforzando il senso di comunità e il valore della parola come strumento di trasformazione.