Bellaria Igea Marina, un’estate firmata Biblioteca Comunale: incontri con grandi autori e letture animate per i più piccoli… e non solo

Da Carlo Lucarelli a Enrico Franceschini, passando per Rosa Matteucci e Wu Ming 1: sono solo alcuni dei protagonisti della rassegna letteraria estiva “Scritto sulla sabbia”, che prenderà il via domenica 29 giugno alle ore 21.00 nel suggestivo Parco della Torre Saracena.

La storica iniziativa, promossa dalla Biblioteca Comunale Alfredo Panzini in collaborazione con Rapsodia Festival Itinerante, propone sette appuntamenti fino al 21 agosto con grandi nomi della narrativa e del giornalismo italiano. Ad aprire il programma sarà Wu Ming 1, che presenterà il suo ultimo libro Gli uomini pesce.

Ma l’estate della Biblioteca Comunale non si rivolge solo agli adulti. Torna infatti anche la rassegna dedicata ai più piccoli: “Siamo d’accordo”, che prenderà il via martedì 1° luglio sempre alla Torre Saracena, alle ore 21.00, con “Bella storia! Narrare con il corpo” a cura di Leo Merati e Alice Ruggero. Giunta alla sua quarta edizione e organizzata in collaborazione con La ludoteca delle parole, la rassegna prevede tre appuntamenti con musica, narrazione e animazione rivolti a bambini tra i 3 e gli 8 anni.

E ancora, per i più piccoli, torna anche “Un mare di storie”, il ciclo di letture a bordo del bragozzo Teresina, l’imbarcazione simbolo della città. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 31 luglio alle ore 9.00, con tre ulteriori date nei giovedì di agosto, sotto la vela rossa che domina il porto canale.