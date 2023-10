Bellaria-Igea Marina. VIA ALL’UNIFICAZIONE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI,  “UN DISEGNO COMPLESSIVO E DI PROSPETTIVA SUL MONDO DELLA SCUOLA”

Una giornata importante, quella odierna, per il mondo dell’istruzione di Bellaria Igea Marina: con la Conferenza Territoriale Scolastica (CTS) che ha sancito proprio oggi il via libera alla fusione degli attuali due istituti cittadini in un unico soggetto scolastico comprensivo.

“Un passaggio chiave”, spiega il Sindaco Filippo Giorgetti, “battezzato positivamente dal voto unanime del consesso provinciale, nonché dall’apprezzamento nei confronti di iter e modalità scelte dall’Amministrazione Comunale per giungere all’unificazione. L’accorpamento dei due istituti intende rafforzare il senso di appartenenza e di identità dei nostri giovani: è una scelta che abbiamo portato avanti con convinzione ma anche infondendo al mondo della scuola la giusta serenità in un momento di transizione.”

La fusione avverrà infatti al termine di un percorso costruito dall’Amministrazione Comunale in maniera condivisa e concertata, portando il tema in diversi tavoli di confronto con le due dirigenze scolastiche. Un processo di unificazione suffragato anche e soprattutto da ragioni demografiche. Con il numero degli studenti di Bellaria Igea Marina molto calato rispetto ai 2.200/2.400 iscritti all’epoca dello sdoppiamento dell’allora istituto unico, avvenuto più di dieci anni fa in concomitanza per altro di un trend demografico in crescita. “Come ben sappiamo lo scenario è cambiato”, sottolinea il primo cittadino, “con un calo progressivo che ci ha portato a un numero di studenti molto inferiore che negli anni a venire si assesterà, secondo previsioni, sui 1.500 iscritti. Di qui, la scelta dell’accorpamento, che avverrà a partire dall’anno scolastico 2024-2025, con annesse opportunità in termini di pensiero organico e piani didattico formativi omogenei.”

Un percorso che si inserisce a pieno in una visione complessiva e di prospettiva sul mondo della scuola, che ha visto l’Amministrazione impegnata fortemente in questi anni sul fronte dell’ammodernamento dell’offerta formativa, nella creazione di nuovi spazi e razionalizzazione degli esistenti, nella messa in sicurezza e riqualificazione anche in ottica green delle strutture. “Una visione organica che ci porta oggi ad avere scuole dell’infanzia diffuse su tutto il territorio, distribuite in cinque plessi più due realtà parrocchiali, e soprattutto avere due progetti innovativi, sostenibili e di grande qualità presto al via e pronti entro il 2026, ossia la nuova primaria di via Bellini e la messa in sicurezza con ampliamento dell’attuale Ferrarin: scuole a loro volta supportate da preziose strutture di quartiere come la Manzi e la Tre Ponti. Senza dimenticare quella secondaria di primo grado Alfredo Panzini presso la quale sono costanti le migliorie, a partire dalle opere di ammodernamento e adeguamento sismico della palestra. Ultimo ma non per importanza, quell’Istituto alberghiero Malatesta che ha finalmente consegnato a Bellaria Igea Marina il suo primo istituto superiore: una realtà in crescita e apprezzata per la qualità dell’offerta e degli ambienti didattici.” Eloquenti le cifre con cui si è sostanziato l’impegno dell’ente nei confronti della scuola: “Investimenti in questi quattro anni, fra risorse proprie e PNRR, di oltre dieci milioni di euro, per un’accelerazione senza precedenti a Bellaria Igea Marina nella costruzione del mondo della scuola di domani, che riteniamo fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità.“

Tornando all’iter per l’unificazione dei due istituti, sentito il ringraziamento del Sindaco Giorgetti “verso tutti coloro che ci hanno affiancato a livello sovra comunale in un percorso durato ormai tre anni, in particolare il dirigente scolastico territoriale di riferimento, Provveditore Mario Maria Nanni, e i consiglieri provinciali con delega che si sono susseguiti su questo tema, Alice Parma prima e Giuliano Zamagni poi: i quali”, conclude, “ci hanno condotto in questo percorso con un approccio collaborativo, grande correttezza e in un clima di fiducia nei confronti dell’Amministrazione di Bellaria Igea Marina.”