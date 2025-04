Bellaria Igea Marina. Viabilità: domenica mattina sul lungomare Pinzon arriva la Rimini Marathon; provvedimenti straordinari anche per il convegno di CL e per la gara ciclistica del 19 aprile

Entra nel vivo a Bellaria Igea Marina la stagione dei grandi eventi sportivi e delle grandi manifestazioni, con alcuni in programma nei prossimi giorni: con annessa entrata in vigore di regolamentazioni temporanee della viabilità, al fine di uno svolgimento fluido e in sicurezza, tanto per i partecipanti quanto per la cittadinanza.

Si segnala, in particolare, il transito su lungomare e strade interne di Igea Marina, della manifestazione sportiva agonistica di corsa su strada “Rimini Marathon”, nella mattinata di domenica 13 aprile. Premesso che la presenza in città dei corridori è attesa tra le 10.30 circa – orario di ingresso previsto sul lungomare Pinzon – e le 12.30 circa – orario di ritorno sul territorio riminese, in via Tolemaide – , già dalle 9.30 e sino a transito degli atleti concluso sarà in vigore anzitutto la chiusura totale al traffico di viale Pinzon nell’intero tratto compreso tra via Agedabia e via Dei Saraceni. Tra gli altri provvedimenti legati all’evento sportivo, vi sarà il divieto di sosta ambo i lati della strada sullo stesso lungomare di Igea Marina e lungo le vie, intere o a tratti, Dei Saraceni, Ferrarin, Del Bragozzo, Properzio, De Bernardi, Orazio, Pisani, La Malfa, Moro, Dossetti, Berlinguer, Ruffilli, Aspromonte, Teano, Caprera, Lombardia, Piemonte, Quarto, Bixio, Castellabate e Garibaldi. Negli stessi orari e in ogni caso sino al termine della manifestazione, saranno inoltre sospese le corse del Trasporto Pubblico Locale sulle carreggiate soggette allo svolgimento della competizione.

Si evidenziano altresì le misure in termini di viabilità legate allo svolgimento del Convegno Nazionale di Comunione e Liberazione in programma questa settimana presso l’Ente Fiera di Rimini, nonché al positivo indotto che lo stesso porterà a Bellaria Igea Marina, con migliaia di partecipanti alloggiati nelle strutture ricettive del territorio. Per consentire l’arrivo presso le stesse e le annesse operazioni di carico scarico, nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 aprile sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati della strada eccetto autorizzati, sulla via Calatafimi, nell’intero tratto compreso fra via Pertini e via Ennio, nonché nell’area di parcheggio per autobus di via Calatafimi a ridosso del sottopasso di via Pertini; stesso provvedimento per l’area di parcheggio di piazza Falcone e Borsellino, lato mare di via Pertini. In vigore inoltre il divieto di sosta e fermata sulla banchina lato mare, eccetto autorizzati, sulla via Colombo, nel tratto compreso fra via Rubicone e p.le Kennedy escluso. Sul lungomare di Igea Marina, la temporanea interruzione della circolazione nella direttrice Rimini-Ravenna sarà circoscritta alle giornate e agli orari di arrivo e partenza degli autobus partecipanti al convegno.

Si segnalano sin da ora, infine, le misure in vigore il 19 aprile – il sabato di Pasqua – al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione ciclistica “V° Trofeo Città di Bellaria Igea Marina – IV° Memorial Stelio Neri”, che si terrà dalle 9.30 alle 13.30 circa. In quest’occasione, saranno istituite la sospensione temporanea della circolazione, nell’imminenza e durante il transito dei corridori, nelle vie Ennio, Bobbio, Ravenna, Orazio, Doria, Dandolo e Pisani, con divieto di sosta ambo i lati della strada lungo le vie, intere o a tratti, Ennio, Bobbio, Ravenna, Orazio, Doria, Dandolo e Pisani.