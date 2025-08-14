Bellaria, notte di caos sulla spiaggia: vigilantes finisce a terra durante lite con minori

Momenti di agitazione hanno animato la spiaggia di Bellaria Igea Marina nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto, quando un gruppetto di giovanissimi, tutti minorenni, è rimasto coinvolto in un parapiglia con un vigilantes. I ragazzi si erano radunati sull’arenile oltre l’orario consentito, disturbando con schiamazzi e musica ad alto volume.

All’intervento del vigilantes, che ha cercato di far rispettare le regole e invitare il gruppo ad allontanarsi, uno dei ragazzi ha reagito rifiutandosi di lasciare la spiaggia. Nel tentativo di accompagnarlo fuori prendendolo per la maglietta, l’uomo è caduto battendo la testa contro il palo di un ombrellone. Sul posto sono subito intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e un’ambulanza del 118 per medicare il vigilantes, rimasto lievemente ferito.

La tensione è aumentata ulteriormente con l’arrivo dei genitori dei minorenni, che hanno protestato contro l’operato dell’addetto alla sicurezza. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la calma è stata riportata rapidamente. Il gruppo di ragazzi è stato identificato e riaffidato ai familiari. Al momento, il vigilantes non ha sporto denuncia.

L’episodio, seppur senza gravi conseguenze, evidenzia l’importanza della sorveglianza e del rispetto delle regole sulla spiaggia, specialmente nelle ore notturne, quando la presenza di minorenni può portare a situazioni di tensione e rischio.