Bellaria, oltre 150 volontari per il BIM Triathlon del 7-8 giugno: sport, solidarietà e arte in un’unica grande festa

A Bellaria Igea Marina è tutto pronto per la quarta edizione del BIM Triathlon, in programma il 7 e 8 giugno. Oltre 150 volontari stanno lavorando per accogliere centinaia di atleti e famiglie in una “due giorni” che unisce competizione, beneficenza e cultura.

L’evento prevede, oltre alla gara agonistica con un montepremi da 4.000 euro e valida come tappa del circuito regionale FITRI, anche la Family Run “Corri per i più piccoli del mondo”, corsa non competitiva aperta a tutti con finalità benefica. Il ricavato sarà devoluto a “La Prima Coccola ODV”, per sostenere neonati prematuri e le loro famiglie presso l’ospedale Infermi di Rimini.

I partecipanti alla Family Run (sabato 7 giugno) potranno scegliere tra percorsi da 3, 5 e 10 km. È prevista anche la partecipazione della Polisportiva ANFFAS di Cesena con atleti con disabilità. L’iscrizione, dal costo di 9 euro, include pacco gara, cocomerata, gelato e una lotteria finale. Durante il weekend del 31 maggio e 1 giugno sarà possibile ritirare il pacco gara presso i supermercati Conad “La Fonte” di Viserba e Bellaria.

Tra le novità del 2025: una nuova frazione a nuoto grazie all’ampliamento del porto canale, un ledwall in zona arrivo per seguire la gara in diretta e un pasta-party a base di cucina romagnola. Atteso anche il collettivo artistico “Interno 11” di Reggio Emilia, vincitore del bando regionale “T-shirt d’artista”, che realizzerà un maxi-murales e t-shirt in edizione limitata dedicate agli atleti.

Infine, il BIM Triathlon renderà omaggio al passaggio del Giro d’Italia Donne, previsto a Bellaria l’11 luglio, colorando di rosa una sezione del portale di arrivo come segno di attenzione al mondo femminile e allo sport inclusivo.