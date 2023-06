Benefici CBD

Il cannabidiolo, noto come CBD, è la molecola non psicoattiva presente nella cannabis, che offre proprietà rilassanti, antinfiammatorie e antidolorifiche: ecco una guida concisa per scoprire le numerose applicazioni e le proprietà curative associate.

Non tutti sanno che il CBD è la seconda sostanza più abbondante all’interno della pianta di cannabis. Non possiede effetti psicoattivi, non crea dipendenza ed è caratterizzato da una vasta gamma di utilizzi terapeutici.

Al contrario, il CBD, essendo un cannabinoide non psicoattivo, opera in maniera diametralmente opposta: si lega ai recettori CB2, i quali si trovano sulle cellule T del sistema immunitario e nel sistema nervoso centrale. La stimolazione dei recettori CB2 sembra essere principalmente responsabile dell’azione antiinfiammatoria e immunomodulatrice dei cannabinoidi.

L’olio di CBD, cos’è

Se fino a pochi anni fa il composto maggiormente noto era il THC, negli ultimi tempi il CBD ha indubbiamente acquisito maggiore rilevanza. Negli ultimi anni, infatti, sono stati aperti numerosi negozi dedicati alla vendita di CBD oil o olio di cannabis.

L’olio di CBD è quell’olio ottenuto direttamente pianta della cannabis. Il cannabidiolo è solo uno dei più di cento cannabinoidi che sono presenti all’interno della pianta stessa.

Quando si parla di CBD oil, ci si riferisce a un composto principalmente da due sostanze:

olio vettore MTC;

estratto puro di CBD naturale.

L’olio di CBD, oltre all’olio vettore e al cannabidiolo, è estremamente ricco di fitocannabinoidi e terpeni, i quali amplificano le proprietà benefiche del prodotto.

Tra tutti, il CBD è uno dei cannabinoidi più potenti, poiché possiede un’ampia gamma di proprietà benefiche.

Olio di CBD, tutti i benefici

L’olio di CBD sta guadagnando sempre maggiore popolarità grazie ai suoi molteplici benefici per la salute ma è importante non confonderlo con l’olio di canapa.

Contro ansia e depressione

Tra i benefici più conosciuti associati al CBD e all’olio di CBD, possiamo citare la riduzione dell’infiammazione e del dolore, sia in forma lieve che cronica, il trattamento della depressione e dell’ansia, l’insonnia, la nausea e la mancanza di appetito.

Antidolorifico e neuroprotettivo

Il CBD possiede innumerevoli proprietà, tra cui la capacità antiossidante, antidolorifica, antiemetica, antinfiammatoria, neuroprotettiva, emolliente e lenitiva. È un alleato contro l’insonnia, il vomito, la nausea, lo stress e il PTSD.

Anticonvulsivante

L’olio di CBD sta emergendo anche come la prima opzione per coloro che soffrono di patologie caratterizzate da convulsioni, specialmente per coloro che assumono farmaci antiepilettici che non sono più efficaci nel controllare i sintomi. Per via del suo potere anticonvulsivante, il CBD risulta essere un valido sostegno nelle terapie per l’epilessia, come ad esempio quella associata alla sindrome di Dravet.

Contro l’acne

L’olio di canapa ricco di CBD si è dimostrato un rimedio efficace per trattare l’acne. Il cannabidiolo ha la capacità di agire sulle ghiandole sebacee, inibendo la sintesi dei lipidi sulla pelle. Questo meccanismo aiuta a ridurre la produzione eccessiva di sebo, uno dei fattori principali che contribuiscono alla formazione dell’acne.

Come antipsicotico

Sembra inoltre avere un effetto calmante su sintomi come tremori o battiti accelerati ed è stato riscontrato che agisce come un antipsicotico, aprendo nuove prospettive per il trattamento di sindromi bipolari e schizofrenia. Oltre a ciò, sono state evidenziate potenziali benefici del CBD nel trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo e del disturbo da stress post-traumatico.

Essendo privo di effetti psicoattivi, l’olio di CBD può essere acquistato in tutta sicurezza, anche senza la prescrizione medica. I livelli di THC presenti nell’olio sono estremamente bassi, insufficienti a causare effetti psicotropi.

Come assumere CBD

Quando si tratta di determinare il modo migliore per assumere il CBD, ci sono diverse tipologie di prodotti a base di olio di CBD disponibili sul mercato, ottenuti mediante l’utilizzo di diverse tecniche di estrazione.

L’olio di CBD si presenta in varie concentrazioni e la sua caratteristica principale risiede nella sua versatilità d’uso. Per ottenere l’olio di CBD, l’estratto viene mixato all’olio di semi di canapa: questa soluzione consente la creazione delle diverse tipologie di oli presenti in commercio.

Assumere l'olio CBD tramite la tecnica delle gocce sotto la lingua è diventata la pratica più diffusa. Questo metodo consente di dosare facilmente il prodotto grazie all'uso di un contagocce presente nel flacone. In questo modo, la soluzione viene assorbita direttamente nel circolo sanguigno, bypassando lo stomaco e evitando i processi digestivi che avvengono al suo interno. Grazie a questa modalità di assunzione, l'effetto dell'olio di CBD si manifesta in modo molto rapido.