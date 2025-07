Bergamo, orrore all’aeroporto di Orio al Serio: uomo muore risucchiato da un motore. Scalo in tilt, indagini in corso

Mattinata drammatica all’aeroporto di Orio al Serio, dove oggi – martedì 8 luglio – un uomo ha perso la vita in circostanze scioccanti: è stato risucchiato dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea, mentre l’aereo si stava dirigendo verso la pista per il decollo, con destinazione Asturie, in Spagna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:20, nella fase di rullaggio del velivolo. La tragedia ha imposto l’interruzione immediata di tutte le operazioni aeroportuali e ha gettato lo scalo bergamasco nel caos.

Voli sospesi, cancellazioni e dirottamenti

Il traffico aereo è stato stravolto. Otto partenze sono state cancellate, mentre diversi voli in arrivo sono stati dirottati: uno su Bologna, due su Verona e sei su Milano Malpensa. Già nelle ore precedenti si erano registrati ritardi causati dal maltempo tra la notte e la prima mattina, ma l’incidente ha fatto precipitare la situazione.

L’insieme degli eventi ha compromesso la regolare funzionalità dello scalo, generando disagi significativi per centinaia di passeggeri.

Vittima senza identità nota, mistero sulla dinamica

Le autorità non hanno ancora comunicato l’identità della persona deceduta, né la sua eventuale posizione all’interno dello staff aeroportuale o tra i passeggeri. Resta da chiarire come abbia potuto trovarsi in una zona riservata e ad alto rischio.

Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, hanno isolato l’area interessata e stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’incidente è tuttora oggetto di indagine.

L’aereo coinvolto e il ruolo della compagnia

Il velivolo coinvolto è un Airbus A319 della compagnia Volotea, pronto per decollare verso la Spagna. Stando a quanto riportato da fonti d’agenzia, l’aereo aveva appena lasciato la piazzola d’imbarco quando, sulla via di rullaggio, è avvenuta la tragedia.

Gli investigatori sono al lavoro per verificare eventuali falle nei protocolli di sicurezza e capire se si sia trattato di un errore umano, di un malfunzionamento o di un’irregolarità di accesso all’area.

Il comunicato della società di gestione

In una nota ufficiale, la società di gestione dell’aeroporto, Sacbo, ha confermato l’interruzione delle operazioni “a causa di un grave incidente avvenuto sulla via di rullaggio” e ha ribadito che le autorità competenti stanno conducendo gli accertamenti necessari.

Anche l’Associazione Aeroporti Lombardi aveva già evidenziato criticità e ritardi nella mattinata odierna, a causa del maltempo. L’incidente ha aggravato ulteriormente la situazione.

Scalo in difficoltà, verità ancora da accertare

Mentre lo scalo cerca lentamente di tornare operativo, resta la gravità di quanto accaduto. Un uomo è morto in modo terribile, in un’area dove ogni accesso dovrebbe essere rigidamente controllato.

Oggi, a Bergamo, la routine aeroportuale è stata infranta da un evento tanto raro quanto scioccante. La macchina delle indagini è in moto, ma la comunità resta in attesa di risposte. E di chiarezza.