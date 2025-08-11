Bologna, 18enne del Rione Bolognina arrestato per droga e detenzione di esplosivi artigianali e un taser

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un giovane di 18 anni, residente nel Rione Bolognina, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, omessa denuncia di materie esplodenti e detenzione abusiva di armi.

L’arresto è scaturito da un servizio mirato di contrasto ai reati legati alla droga nel quartiere Bolognina. Durante un’attenta attività di osservazione nei pressi di un condominio segnalato per movimenti sospetti, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del ragazzo.

Nel tentativo di sottrarsi alla scoperta, il 18enne ha gettato dalla finestra due grossi involucri, prontamente recuperati dai Carabinieri, che contenevano otto confezioni di hashish per un peso complessivo di circa 800 grammi.

All’interno dell’appartamento, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati artifizi esplosivi artigianali denominati RAMBO, SUPER COBRA e COBRA 11, oltre a un taser detenuto illegalmente.

Il giovane è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo. La sostanza stupefacente e il materiale sequestrato sono stati posti sotto custodia delle autorità.