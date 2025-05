Bologna, accoltellato alla schiena davanti alla Montagnola: ferito un 20enne tunisino dopo una lite con un gruppo di giovani

Un nuovo episodio di violenza scuote il centro di Bologna. Un ventenne tunisino è stato accoltellato alla schiena nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del parco della Montagnola, all’altezza dell’ingresso lato Sferisterio, in via Irnerio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto ferito al culmine di una lite con un gruppo di coetanei, presumibilmente di origine pakistana.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 14:30, quando alcuni passanti hanno allertato la Polizia dopo aver assistito alla scena. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e la Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi tecnici sul luogo dell’accoltellamento.

Il giovane ferito, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe lanciato una bottiglia contro il gruppo con cui stava discutendo, prima di essere raggiunto da un fendente alla schiena. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e identificare l’autore dell’aggressione. Gli inquirenti stanno analizzando anche le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e ascoltando i testimoni presenti al momento dell’accoltellamento.

Il parco della Montagnola, spesso al centro delle cronache per episodi di degrado e tensioni tra gruppi giovanili, torna così sotto i riflettori. La Polizia non esclude alcuna pista, ma al momento l’aggressione viene letta come il risultato di tensioni personali e non premeditate, degenerata in pochi istanti in violenza da strada.