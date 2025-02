Bologna. Apprezzamento da Fratelli d’Italia per l’arresto del 19enne tunisino che ha rubato l’auto all’anziano in Via Indipendenza. Solidarietà alla Vittima

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno espresso il loro ringraziamento alle Forze dell’ordine per l’intervento tempestivo che ha portato all’arresto di un giovane tunisino di 19 anni, responsabile del furto di un’automobile nel cuore di Bologna. L’episodio, avvenuto nella notte in via Indipendenza, ha avuto come vittima un anziano cittadino, al quale i consiglieri hanno rivolto un messaggio di solidarietà e un affettuoso abbraccio.

Nella loro dichiarazione, i consiglieri hanno sottolineato come la criminalità in città sia spesso opera di stranieri con precedenti penali e in situazioni di irregolarità. Secondo loro, la situazione attuale è frutto delle politiche sull’immigrazione promosse dalla sinistra, che avrebbero contribuito a rendere le città italiane meno sicure.

I consiglieri firmatari della nota – Francesca Scarano, Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini – hanno quindi ribadito la loro preoccupazione per la sicurezza urbana, criticando l’attuale gestione del problema.