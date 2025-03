Bologna, arrestata 42enne destinataria di provvedimento di carcerazione: dovrà scontare 4 anni di reclusione

Una 42enne italiana è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bologna. La donna, domiciliata nella città e disoccupata, dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione per un reato di rapina, derivante dall’unificazione delle condanne a suo carico.

L’arresto è avvenuto in Piazza Maggiore, dove i Carabinieri, dopo averla rintracciata, l’hanno accompagnata in caserma. Successivamente, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, per scontare la pena residua.

L’operazione è stata condotta in ottemperanza agli ordini di esecuzione penale emessi dal Tribunale di Bologna, portando a termine l’iter legale per l’esecuzione della condanna.