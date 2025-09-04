Bologna, blitz antidroga alla Montagnola: arrestati due tunisini, sequestrati hashish, cocaina e metanfetamina

Nuova operazione antidroga dei Carabinieri nel cuore della città. I militari della Stazione di Bologna, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo, hanno arrestato due cittadini tunisini di 27 e 28 anni, entrambi domiciliati a Bologna e disoccupati, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato al Parco della Montagnola, area da tempo sotto osservazione per episodi legati allo spaccio. Durante i controlli, i Carabinieri hanno notato il 28enne aggirarsi con fare sospetto in compagnia di una ragazza. I due sono stati seguiti fino a una barberia del centro storico, dove poco dopo il giovane tunisino è uscito per incontrare un ragazzo su monopattino, al quale ha ceduto qualcosa prima che si allontanasse rapidamente.

A quel punto i militari sono entrati nel salone. Lì hanno trovato il 28enne seduto su una poltrona, pronto a farsi lavare i capelli. Resosi conto della situazione, ha consegnato spontaneamente 24 grammi di hashish, 4,74 grammi di cocaina e 1.350 euro in contanti. Anche la ragazza che lo accompagnava è stata perquisita: con sé aveva 6,85 grammi di hashish. Per lei è scattata una segnalazione amministrativa alla Prefettura, mentre l’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

La perquisizione si è poi estesa all’appartamento del 28enne nel quartiere Savena. All’interno, i Carabinieri hanno identificato il secondo tunisino, 27 anni, e rinvenuto un ingente quantitativo di droga: 162 grammi di metanfetamina, 42,2 grammi di hashish e 18 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due sono stati processati per direttissima. L’arresto è stato convalidato, ma in attesa della sentenza – rinviata per consentire alla difesa di prepararsi – entrambi sono stati rimessi in libertà con l’imposizione del divieto di dimora a Bologna.