Bologna. Donna disabile trovata morta in piazza Maggiore

Una donna con disabilità motoria, è stata trovata morta questa mattina in piazza Maggiore, sotto il portico di Palazzo D’Accursio, sede del Comune di Bologna.

Era una persona in carico ad una struttura di Porretta, in Appennino, per problemi di alcolismo.

Sembra che si fosse allontanata come altre volte dalla struttura.

Ad accorgersi che non rispondeva e non si muoveva sono stati, poco dopo le 9, alcuni agenti della polizia locale. Qualche passante l’aveva vista anche prima, ma sembrava che dormisse, sotto alcune coperte e con accanto la sua carrozzina. Si chiamava Pierina Pisano ma era conosciuta con il nome di Valentina: di origine siciliana, abitava da tempo nel Bolognese e non era una senzatetto, anche se viveva spesso per strada. Attualmente era inserita in una struttura residenziale per disabili a Porretta Terme, da dove più volte si era allontanata. Lo ha fatto anche fra venerdì e sabato scorsi, per venire in città. Era seguita anche dal Sert per problemi di alcolismo. “Era buona e molto generosa, ma quando prendeva i soldi della pensione veniva in centro a comprare da bere” raccontano alcuni amici ‘di strada’. Uno di loro ha riferito di avere dormito anche lui la scorsa notte sotto il portico del Comune e di averla sentita russare intorno alle 3.30. Il decesso, probabilmente, è sopraggiunto nelle ore successive. L’area dove la donna è morta è stata transennata per tutta la mattina dalla polizia locale. Sul posto anche l’assessore comunale al Welfare Luca Rizzo Nervo. Non è ancora stato confermato se la Procura disporrà un’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso.

