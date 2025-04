Bologna, donna muore “precipitando” dalla finestra: ex compagno irreperibile, indagini in corso

È ancora avvolto nel mistero l’episodio che martedì pomeriggio ha sconvolto via Tolstoj, alla periferia della città. Una donna di 48 anni è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio residenziale. Il corpo è stato trovato nel cortile interno della palazzina in cui viveva. La dinamica dell’accaduto resta da chiarire.

A indagare è la squadra mobile della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Bologna. Al momento, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi: dalla caduta accidentale fino al gesto volontario, passando per eventuali responsabilità esterne.

Secondo quanto emerso nelle prime ore, all’interno dell’abitazione non sarebbero stati trovati messaggi o altri elementi che possano chiarire le cause del gesto. Tuttavia, un dettaglio ha acceso l’attenzione degli inquirenti: l’ex compagno della vittima, già noto per precedenti legati a violenza domestica, risulta irreperibile.

L’uomo – un cittadino tunisino – era stato in passato denunciato più volte dalla donna per maltrattamenti. Nel 2018 era stato condannato a due anni, e più recentemente era stato destinatario di una misura cautelare e di un ammonimento del Questore per comportamenti reiterati. La sua attuale scomparsa lo rende una figura centrale nell’inchiesta, sebbene – al momento – non siano emersi legami diretti tra le sue condotte pregresse e la morte della donna.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo conoscitivo per accertare eventuali responsabilità e ricostruire le ultime ore di vita della vittima, impiegata come cassiera in un supermercato della zona. Si stanno inoltre raccogliendo testimonianze e analizzando i dispositivi digitali della donna, alla ricerca di contatti, messaggi o tracce utili.

Nel quartiere, l’episodio ha generato sgomento e dolore. Alcuni residenti hanno lasciato fiori all’ingresso della palazzina. Sui social, sono numerosi i messaggi di cordoglio e le richieste di verità, mentre cresce l’attenzione dell’opinione pubblica su un dramma che tocca temi delicati come la violenza sulle donne e la tutela delle vittime.

Le indagini proseguono, in attesa di chiarimenti definitivi che possano stabilire se la tragica caduta sia stata una scelta disperata, un incidente o l’esito di qualcosa di più oscuro.