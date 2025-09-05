Bologna. Droga al Pilastro: due arresti dei carabinieri

Bologna: Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 29enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga nel Giardino Omero Schiassi, a pochi metri dalla Scuola d’Infanzia Comunale “Ada Negri”, per verificare la presenza di persone dedite alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti nel Rione Pilastro. Alla vista del 29enne che si stava aggirando con fare sospetto, i Carabinieri lo hanno controllato, trovandolo in possesso di circa 27 grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish e 325 euro in banconote di vario taglio. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto in un Istituto penitenziario a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 24enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga in via Dino Campana, per verificare la presenza di persone dedite alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti nel Rione Pilastro. Alla vista del 24enne che si stava aggirando con fare sospetto, i Carabinieri lo hanno controllato, trovandolo in possesso di: tre pezzi di una sostanza del tipo hashish, peso complessivo 50 grammi circa, diciassette dosi di una sostanza del tipo cocaina, peso complessivo 6,40 grammi, dodici dosi di una sostanza del tipo eroina, peso complessivo 6 grammi e 215 euro in banconote di vario taglio. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto in un Istituto penitenziario a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna