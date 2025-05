Bologna. Fermata una 56enne italiana indagata per omicidio

Bologna: Nella notte fermata per omicidio la moglie della vittima. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, a seguito delle attività di indagine svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna e dei militari della Compagnia Bologna Centro, intervenuti nella giornata di ieri in via Antonio Zanolini per il decesso di MARRA Giuseppe, 58nne. Come disposto dal Pubblico Ministero -Dott.ssa Manuela Cavallo- che ha firmato il provvedimento, la 56enne, difesa dall’Avv. Cristiana Soverini, è stata fermata dai Carabinieri e tradotta in un Istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Foto CC Bologna in via Antonio Zanolini.