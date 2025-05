Bologna, furto aggravato in una pizzeria del quartiere Navile: arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni, di origine marocchina, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna con l’accusa di furto aggravato. Il fatto è avvenuto in una pizzeria situata in via dell’Arcoveggio, nel quartiere Navile, durante un intervento di pronto soccorso dei militari dell’Arma.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il proprietario della pizzeria ha contattato le forze dell’ordine dopo aver sorpreso il 32enne all’interno del locale, che al momento dell’intrusione era chiuso. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato l’uomo ancora dentro la struttura, intento a sottrarre il fondo cassa, contenente circa 100 euro, e alcune bottiglie di vino.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e la persona (ben 18 precedenti negli ultimi due anni), era riuscito a entrare nella pizzeria forzando la porta d’ingresso.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 32enne è stato trasferito presso il Tribunale cittadino dove sarà giudicato con rito direttissimo.