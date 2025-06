Bologna. Il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi incontra i Carabinieri della Legione Emilia Romagna per il suo saluto di Commiato

Bologna: Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, ha incontrato i Carabinieri della Legione Emilia Romagna, per il suo saluto di commiato, lasciando il prestigioso incarico il prossimo 30 giugno. L’Alto Ufficiale è stato ricevuto nella Sala Virgo Fidelis della Caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri, dal Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, dal Generale di Brigata Ettore Bramato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna e da una rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo. Durante l’incontro, il Generale Stefanizzi ha ringraziato tutti i Carabinieri per il servizio svolto a favore della comunità che hanno svolto permettendo di esaltarne i più alti valori, spinti da abnegazione, lealtà, rispetto, coraggio e senso del dovere. Il Generale Stefanizzi, in occasione della sua visita a Bologna, ha salutato le Autorità cittadine con le quali in questi anni i Carabinieri hanno operato, tra le quali il Prefetto e i Vertici delle Autorità Giudiziarie.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna