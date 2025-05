Bologna, il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri arresta un 37enne marocchino e sventa un furto

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 37enne, residente a Imola, disoccupato e con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato. È successo durante un servizio di pronto intervento notturno che i Carabinieri stavano effettuando per le vie del Quartiere Navile, quando sono stati informati della presenza di un soggetto sospetto, con una torcia in mano, all’interno di un negozio di oggettistica di via della Beverara, che in quel momento era chiuso e al buio.

Fermato dai Carabinieri e identificato nel 37enne marocchino, il soggetto è stato arrestato per aver tentato un furto ai danni del locale, in cui era entrato salendo su una veranda esterna, situata a 4 metri di altezza e danneggiando una finestra. Fortunatamente, l’arrivo dei Carabinieri ha evitato la consumazione del reato, ma il titolare del negozio ha subito comunque un danno dalla rottura dell’infisso e di alcuni oggetti presenti all’interno, a causa di una caduta accidentale del 37enne, scivolato durante l’accesso nel negozio.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari ad Imola.

Comunicato stampa