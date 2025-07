Bologna, inseguimento sulla A1. Arrestata banda napoletana dopo rapina da oltre 80mila euro a imprenditrice

Un tempestivo intervento della Polizia di Bologna ha portato all’arresto di quattro uomini, tutti originari della provincia di Napoli e con precedenti penali, accusati di una rapina pluriaggravata ai danni di un’imprenditrice cinese. Un quinto complice è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

L’episodio risale al 25 luglio scorso, quando la vittima, una quarantenne ex titolare di un ristorante in città, si trovava nella zona Fiera per consegnare una somma in contanti, circa 80.855 euro, a un suo connazionale e parente. Il denaro rappresentava la restituzione di un prestito che aveva consentito alla donna di avviare la propria attività.

Durante la consegna nel parcheggio di un hotel, i malviventi hanno agito con violenza: l’uomo è stato spintonato, mentre alla donna è stata strappata di mano una busta contenente il denaro. Il piano dei rapinatori è però fallito grazie alla prontezza di un passante di 30 anni, che ha assistito alla scena e ha notato uno degli aggressori fuggire, perdendo alcune banconote per strada.

Il testimone ha immediatamente allertato la Polizia e, nel tentativo di seguire l’auto dei sospetti, ha dato precise indicazioni sul loro percorso, prolungando l’inseguimento dalla tangenziale fino all’autostrada in direzione Modena. Grazie alla collaborazione con la Polstrada, il veicolo è stato intercettato e fermato nel territorio modenese.

A bordo dell’auto sono stati trovati i quattro presunti rapinatori, mentre il quinto complice era stato visto scendere poco prima che il mezzo imboccasse l’autostrada. Recuperato anche l’intero bottino della rapina, per un valore superiore agli 80mila euro.

L’arresto di questa banda rappresenta un importante successo per le forze di polizia nel contrasto ai reati predatori e dimostra l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella sicurezza urbana.