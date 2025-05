Bologna. Morte di Essefi Bader Eddine: arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo i presunti autori

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 29enne nato a Bologna e un 30enne nato in Tunisia. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta dalla Procura della Repubblica felsinea che ha coordinato le indagini, avviate con la morte di Essefi Bader Eddine, il 19enne tunisino, residente a Bologna, deceduto alle ore 23:35 del 25 aprile 2025 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, dove era stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118, nel tentativo di salvargli la vita, a seguito di una violenta aggressione subita nei pressi della Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea, in Piazza Giovanni XXIII. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, Dott. Andrea De Feis, hanno consentito di ricostruire proprio le fasi dell’evento traumatico, a seguito del quale il giovane sarebbe morto. Rintracciati dai Carabinieri, i due presunti responsabili sono stati arrestati e tradotti in un istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Foto CC Bologna davanti all’Ospedale Maggiore dove è deceduto il 19enne.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna