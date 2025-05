BOLOGNA, quartiere Pilastro. Domani si commemorerà il 33° anniversario dell’eccidio dei Carabinieri Stefanini, Moneta e Mitilini, tragicamente uccisi il 4 gennaio 1991 dalla banda della “Uno bianca”

Domani, 4 gennaio 2024, Bologna commemorerà il 33° anniversario dell’eccidio dei Carabinieri Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, tragicamente uccisi il 4 gennaio 1991 dalla banda della “Uno bianca”. La cerimonia, che si svolgerà nel quartiere “Pilastro”, vedrà la presenza delle massime autorità cittadine e dei vertici dell’Arma dei Carabinieri. I tre giovani Carabinieri, poco più che ventenni, furono barbaramente assassinati durante un servizio di pattuglia, ricevendo numerosi colpi d’arma da fuoco e venendo crudelmente uccisi con un colpo alla nuca. Per il loro estremo sacrificio, sono stati insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Il programma della commemorazione inizierà alle 10:00 presso la Chiesa di Santa Caterina al Pilastro, in Via Dino Campana, con la celebrazione della Santa Messa. Durante la Messa verrà letta la “Preghiera del Carabiniere” e seguirà un intervento commemorativo del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Divisione Massimo Zuccher. Alle 11:00, presso il cippo commemorativo in Via Tommaso Casini, avrà luogo la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Civile conferita ai tre Carabinieri. Seguirà l’onore ai caduti e la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della targa commemorativa. La cerimonia sarà un momento di riflessione e tributo al coraggio e al sacrificio di questi eroi, che hanno dato la vita nel servizio alla comunità.

Questa commemorazione è organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Bologna e include anche una mostra di foto d’archivio dei Carabinieri di Bologna, per ricordare la vita e il servizio dei tre Carabinieri uccisi. La comunità di Bologna si riunisce in questo giorno per onorare la memoria di Stefanini, Moneta e Mitilini, riconoscendo il loro coraggio e dedizione nel proteggere i cittadini.