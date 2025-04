Bologna, ruba su auto in sosta e fugge su scooter rubato: 38enne arrestato dai Carabinieri

È finita in manette la notte scorsa la fuga di un 38enne moldavo, sorpreso a rubare all’interno di alcune auto parcheggiate a Bologna. A far scattare l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile è stata la segnalazione di un cittadino che, nel cuore della notte, ha notato due uomini infrangere i vetri di più veicoli in via Venezia, per poi darsi alla fuga su uno scooter.

La centrale operativa ha allertato immediatamente le pattuglie in zona, e un secondo residente ha fornito ulteriori indicazioni decisive quando ha avvistato lo scooter aggirarsi con fare sospetto in via degli Ortolani.

Nel giro di pochi minuti, i due sospetti sono stati intercettati dai militari. Alla vista della pattuglia, hanno tentato nuovamente la fuga. Uno dei due è riuscito a dileguarsi nel buio, mentre l’altro – il 38enne già noto alle forze dell’ordine – è stato raggiunto e bloccato, nonostante abbia opposto resistenza.

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso della refurtiva, subito restituita ai legittimi proprietari, e di arnesi da scasso, poi sequestrati. Lo scooter utilizzato per la fuga, risultato rubato lo scorso marzo, è stato anch’esso riconsegnato al proprietario.

Accusato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli, il 38enne è stato arrestato e condotto in Tribunale per il processo con rito direttissimo. Dopo l’udienza, il giudice ha disposto l’accompagnamento in carcere, su richiesta della difesa di termini a garanzia.