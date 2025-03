Bologna. Si aggira in zona universitaria spaventando i passanti: 30enne ivoriano arrestato dai carabinieri per tentata rapina

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 30enne ivoriano, senza fissa dimora, per tentata rapina. È successo in zona universitaria, quando i Carabinieri della Centrale Operativa sono stati informati della presenza di un uomo a dorso nudo che si aggirava a piedi e con fare sospetto, molestando i passanti. Individuato poco dopo dai militari, il soggetto è stato identificato nel 30enne ivoriano ed arrestato poiché sospettato di aver tentato una rapina ai danni di un italiano sulla quarantina, domiciliato in zona, che aveva avvicinato con la scusa di una sigaretta. L’italiano, spaventato dall’atteggiamento aggressivo e manesco dell’ivoriano che oltre alla sigaretta voleva i soldi, tentando di sottrargli il borsello, lo ha allontanato ferendosi a una mano in modo lieve. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Policlinico Sant’Orsola Malpighi. Inoltre, durante la ricostruzione dei fatti, i Carabinieri hanno scoperto che l’atteggiamento molesto dell’ivoriano aveva spaventato anche due donne che per allontanarsi dall’uomo si erano rifugiate in un negozio, in attesa dei militari. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, ha disposto di procedere con giudizio direttissimo nei confronti dell’uomo.

In sede di giudizio direttissimo, presso il Tribunale di Bologna, l’arresto è stato convalidato e nei confronti del 30enne, rimesso in libertà, è stato disposto il divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna