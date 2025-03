Bologna. Terrore digitale: arrestato per cyberstalking e diffamazione su sito di incontri. L’uomo è delle Marche

Un uomo di ventinove anni residente nelle Marche è stato accusato di cyberstalking, diffamazione ed estorsione, per aver perseguitato una donna di Bologna conosciuta solo online su un sito di incontri. A seguito delle denunce della vittima, una trentenne minacciata, molestata e diffamata da maggio 2023, il Gip di Bologna ha ordinato per l’indagato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo aveva raccolto informazioni sulla donna per creare account falsi a suo nome, pubblicando annunci sessuali e false confessioni di abusi subiti, coinvolgendo anche la reputazione dei suoi familiari. La donna ha vissuto in uno stato di ansia e paura, tanto da richiedere frequentemente la compagnia di parenti.