Bologna, tifoso polacco arrestato: su di lui un mandato di cattura europeo

Un 43enne polacco residente in Germania è stato arrestato dai Carabinieri di Bologna in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.) emesso dalle autorità del suo Paese per guida in stato di ebbrezza. L’uomo era arrivato in Italia per assistere alla partita di Serie A tra Bologna e Lazio allo stadio Renato Dall’Ara.

Il fermo è avvenuto in un hotel della provincia di Bologna, dove i militari della Sezione Radiomobile lo hanno rintracciato dopo aver scoperto il provvedimento a suo carico durante un controllo.

Dopo la convalida dell’arresto da parte della Corte d’Appello di Bologna, il tifoso è stato rimesso in libertà con obbligo di firma, in attesa delle procedure di estradizione. Nonostante l’arresto, ha comunque potuto seguire la partita della sua squadra del cuore.