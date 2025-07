Bologna, tragedia a Cadriano: 44enne muore annegato mentre lavora nell’orto

Stava sistemando l’impianto di irrigazione del suo orto quando è scivolato nel canale adiacente, perdendo la vita. È morto così Over Buleje Alcarraz, 44enne di origine peruviana residente da anni a Cadriano di Granarolo Emilia, dove viveva con la famiglia e lavorava come autotrasportatore.

La tragedia è avvenuta nella serata di martedì. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si trovava lungo la riva scoscesa del corso d’acqua, nei pressi della sua abitazione, intento a sistemare la pompa a immersione per l’irrigazione dell’orto. Un improvviso scivolone lo ha fatto finire in acqua. Non sapendo nuotare, è annegato.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro a casa del marito. Dopo averlo cercato con l’aiuto di vicini e familiari, lo ha ritrovato ormai privo di vita nel canale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Granarolo Emilia e il nucleo operativo della compagnia di San Lazzaro, oltre al medico legale. Il magistrato di turno ha ritenuto non necessarie ulteriori indagini, disponendo la restituzione della salma alla famiglia per i funerali.

Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità locale, dove la vittima era conosciuta e stimata.