Bologna. Travolto mentre era in bicicletta. Muore per le ferite riportate Loredano Comastri, 74enne. Ciclista molto noto.

Loredano Comastri, ciclista 74enne molto noto a Bologna, è tragicamente deceduto ieri dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Crespellano. Comastri, noto per le sue imprese atletiche, tra cui l’Everesting sul colle di San Luca e il titolo di Campione del Mondo nella sua categoria, è stato travolto da un’auto mentre era in bicicletta. Trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore, è purtroppo deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La dinamica dell’incidente è sotto indagine della Polizia Locale di Valsamoggia. Il guidatore dell’auto è stato sottoposto a test per alcol e droghe. Questo incidente segna la terza vittima di incidenti stradali nel Bolognese in una settimana. La comunità ciclistica, compreso il gruppo ciclistico ‘Nuovo Parco dei Ciliegi’, al quale apparteneva Comastri, e molti sui social media hanno espresso profondo cordoglio e ricordato le sue imprese sportive.