Boom di prenotazioni negli alberghi, sold-out a Rimini per il Ponte dell’Immacolata

Il calendario degli eventi traina le prenotazioni nei 400 hotel aperti, 40mila le presenze solo per gli eventi fra fiera e Palacongressi

Un buon trampolino di lancio per il Capodanno che registra già oggi un + 10% di prenotazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Dal doppio concerto di Laura Pausini al Palazzo dello Sport (Stadium Rimini) venerdì 8 e sabato 9 dicembre, che darà il via al suo World Tour per i 30 anni di carriera, all’inaugurazione dell’Ice Village, del grande presepe di sabbia al porto e di quello di sabbia e metallo sulla spiaggia di Torre Pedrera. Da Borgo Solidale, con oltre 30 associazioni di volontariato del territorio riminese, agli eventi fieristici e congressuali che culminano, già dal 7 dicembre, con Ginnastica in Festa – Winter Edition, la manifestazione sportiva della Federazione Ginnastica d’Italia, che torna anche quest’anno per le finali di diverse discipline. E poi ancora teatro, danza, musica, mostre, visite guidate, parchi tematici in piena attività e mercatini di Natale: il ponte dell’Immacolata a Rimini viaggia a pieno ritmo, sia per quanto riguarda l’offerta di eventi e servizi della città, sia per quanto riguarda il sold out negli oltre 400 hotel aperti. Un buon viatico per il Capodanno più lungo del mondo che continua a registrare telefonate di informazioni e prenotazioni e che, anche grazie alla scelta e all’annuncio con largo anticipo del nome di un protagonista di primo piano per il concerto in piazzale Fellini, come Biagio Antonacci, può già contare su un 10% in più di prenotazioni rispetto allo scorso anno, alla data odierna.

“Sono in arrivo in città oltre 40.000 presenze – commenta così la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert – per gli eventi in svolgimento sul territorio tra cui Comunione e Liberazione, Winter Edition di Ginnastica in Festa e Rinnovamento nello Spirito. Senza dimenticare il World Tour di Laura Pausini. Gli eventi trainano le prenotazioni negli oltre 400 strutture complessive aperte ma sono molti anche i turisti e le famiglie attesi per il lungo weekend. Rimini si presenta per questo ponte con un variegato programma di esperienze che accontentano tutti i gusti. Gli appassionati di cultura possono scoprire la storia e i tesori della città con il tour delle Meraviglie di Rimini, in programma l’8 dicembre. Il Fellini Experience, previsto il 9 dicembre al pomeriggio, offre un viaggio nella vita del grande regista riminese con la visita al Fellini Museum. Per coloro che vogliono visitare Rimini in autonomia, c’è invece l’Art Card che consente l’accesso ai tre musei cittadini, garantendo un’esperienza artistica indimenticabile. Per i più temerari e amanti delle sfide, “Warm Inside” organizzato da Fluxo il 10 dicembre propone un allenamento al freddo, svelando i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature e offrendo l’opportunità unica di fare il bagno al mare anche d’inverno! Gli appassionati di cucina, invece, non possono lasciarsi sfuggire la cooking class di Piadina in programma il 9 dicembre. Queste esperienze, e molte altre, sono ancora prenotabili (alcune verso il sold-out!) sul portale VisitRimini.com. Un ottimo trampolino di lancio per il capodanno, con prenotazioni per gli ultimi giorni dell’anno che continuano a crescere e a consolidarsi”.

Ecco il calendario giorno per giorno degli eventi della settimana a Rimini:

IN EVIDENZA

Fino al 7 gennaio 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al 150

L’altra stagione

Anche la spiaggia si illumina a festa regalando ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio. La duna che va dal bagno 1 al bagno 63 diventa una lunga passeggiata poetica, reinventando il paesaggio invernale attraverso un percorso sopraelevato, allestito con panchine illuminate con luci natalizie anche di notte, a cura di Piacere Spiaggia Rimini.

Da sabato 2 dicembre si può ammirare anche ‘L’altra stagione’, una mostra, curata da Comune di Rimini, che si snoda sulla duna, con 26 plance che offrono non solo scatti di 26 fotografi e fotografe, ma anche parole e frasi di 28 scrittrici e scrittori, poetesse e poeti, che hanno accolto l’invito a raccontare il loro “mare d’inverno”, quel mare che non è solo la quinta estiva più conosciuta, ma una forza che produce sogni e simboli.

mercoledì 6 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Ballade

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Danza

Per il percorso dedicato alla danza contemporanea si prosegue con Ballade di MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, che presenta un nuovo spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli.

I brani, interpretati dai danzatori della MMCDC, intraprendono un viaggio tra generazioni diverse: ‘Ballade’ di Bigonzetti, su musiche di Nick Cave, CCCP Leonard Cohen, Prince, Nina Simone, Frank Zappa, è un ritratto a tutto tondo degli anni ‘80, nonchè un omaggio allo scrittore Pier Vittorio Tondelli, mentre ‘Elegia’ di Morelli, su musiche di Frédéric Chopin e Giuseppe Villarosa, è ambientato e racconta l’epoca attuale, periodo che mai come ora porta vertigine e smarrimento, ma anche la rinnovata speranza di un nuovo inizio.

Attraverso una narrazione astratta, la partitura coreografica dà vita ad uno spazio della memoria e del sentimento dove l’uomo, spogliandosi della corazza che lo accompagna, ritrova il suo corpo vivo e vulnerabile. Un viaggio che ci porta a scoprire il dolore, l’amore, l’abbandono e la rinascita.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811biglietteriateatro@comune.rimini.it

7 – 10 dicembre 2023

Fiera di Rimini, via Emilia 155

Finali Nazionali di Ginnastica “Winter Edition”

La manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, torna nel Quartiere fieristico riminese per le finali di diverse discipline. Quattro giorni di gare con esibizioni e attività per tutti. L’evento coniuga la parte agonistica (Campionati di livello ABC, Silver e Gold delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Aerobica, Campionato italiano e Coppa Italia di Parkour) e l’intrattenimento grazie alle numerose attività del settore Salute e Fitness della FGI che insieme all’Expovillage richiamano numerosi curiosi ed appassionati insieme.

Info: www.ginnasticainfestarimini.it

venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2023

Rimini, nuovo Palazzo dello Sport (RDS Stadium)

Laura Pausini in concerto

World Tour 2023-2024

Dopo l’anteprima estiva per i festeggiamenti dei 30 anni di carriera, sarà a Rimini la data zero di una lunga serie di concerti a cui si aggiunge la data di sabato 9 dicembre sempre a Rimini, che porteranno Laura Pausini ad esibirsi in Europa, Sud America, Stati Uniti. La cantante romagnola ritroverà il suo pubblico con uno show che esalta il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia. Ore 21. Info: www.friendsandpartners.it

da venerdì 8 a domenica 10 dicembre 2023

Casa delle ferie Don Bosco, viale Regina Elena, 7 – Rimini

101 Anagrammi Zen

Raduno e Concorso dei migliori anagrammisti italiani

Seconda edizione del raduno dei migliori anagrammisti italiani. Fra i partecipanti ci sono grandi firme della Settimana Enigmistica e delle principali riviste nazionali, come Guido Iazzetta, enigmista italiano, redattore de “La Settimana Enigmistica” e direttore della rivista ‘La Sibilla’, oltre al fondatore del gruppo 101 Anagrammi Zen che nasce dall’omonimo libro di Marco Minelli, psicologo clinico che ha generato un vero e proprio laboratorio creativo.

A Rimini gli anagrammisti saranno protagonisti di varie prove, fra queste anche un concorso aperto a tutti per la creazione di una frase anagrammata a piacere contenente la parola Rimini (sabato 9 dicembre). Unico vincolo: la frase dovrà contenere la parola ‘Rimini’ o nella parte sorgente oppure nel suo anagramma. La scadenza è prevista per il 15 dicembre, quindi è possibile partecipare anche presentando i lavori tramite e-mail all’indirizzo: pidafa@alice.it

Per informazioni scrivere a: michele.pretolani@gmail.com oppure a: info@marcominellipsicologo.net

Info: www.facebook.com/101anagrammizen/

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, Chiesa di Sant’Agostino

Concerto di Natale per la Città di Rimini 2023

Musiche vocali e strumentali tra il Medioevo e il XX secolo

Coro della Cappella Malatestiana

7ª edizione del concerto Lions Rimini Host la cui finalità è quella di raccogliere contributi per il Servizio Lions Cani Guida che assegna gratuitamente i cani guida per Non Vedenti su tutto il territorio nazionale. Il concerto vede coinvolti il Coro della Cappella Musicale Malatestiana, il quintetto d’archi EoS e M° Roberto Torriani accompagnamento organistico.

Con il patrocinio del Comune, della Provincia di Rimini, e Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Club Soroptimist Rimini, Università Aperta Rimini.

Ore 18.00 Ingresso gratuito con offerta libera. Info: www.lionsrimini.it

sabato 9 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Il Ministero della solitudine

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turno D

Guarda agli aspetti più intimi dell’essere umano, come la solitudine e l’isolamento, la proposta di una tra le più originali compagnie di teatro contemporaneo: lacasadargilla porta al Teatro Galli Il Ministero della solitudine, per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni.

Una scrittura originale di, con e per cinque attori, strutturata per flash, incontri, incidenti e costituita da partiture fisiche all’orlo di una danza.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 10 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Nicolò Ferdinando Cafaro pianoforte

74° Sagra Musicale Malatestiana – La musica e i giovani

Sul palco del Teatro Galli un giovanissimo talento, il pianista Nicolò Ferdinando Cafaro, vincitore del Premio Venezia 2022, pronto ad affrontare un recital che dalle sonate di Scarlatti si spinge fino a Gaspard de la nuit di Ravel.

Ore 17.00. Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

lunedì 11 dicembre 2023

Rimini, Cinema Fulgor

“Serata Amarcord”

Proiezione del film ‘Amarcord’ a 50 anni esatti dalla sua uscita in sala. Nell’occasione sarà presentato il libro “Amarcord Story” di Nicola Bassano, già responsabile dell’archivio del Fellini Museum. Con lui anche Davide Bagnaresi e Miro Gori, autori di “Amarcord dalla A alla Z”.

Ore 21. Proiezione a pagamento.

lunedì 11 dicembre 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Natale in Jazz

L’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini APS propone un concerto per augurare pace e serenità a tutti per le prossime Festività. Si esibirà in concerto la A.B Rimini Big Band, un ensemble considerato tra i migliori della regione Emilia-Romagna, diretta dal m° Renzo Angelini. Il programma della serata ripercorre i grandi classici del jazz per Big Band con l’intervento di bravissimi solisti.

Ore 21.00 Ingresso libero, i posti non sono numerati

Info: 331 646836 www.facebook.com/bandacittadirimini/

da martedì 12 a giovedì 14 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

I ragazzi irresistibili

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turni A-B-C

Debutto per due veterani dello spettacolo come Umberto Orsini e Franco Branciaroli che si ritrovano sul palcoscenico per dare vita alla commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili, storia di due anziani attori di varietà, che dopo una lunga carriera insieme interrotta da insanabili incomprensioni, sono invitati a riunirsi, per un’unica serata. Ad affiancare Orsini e Branciaroli la regia di Massimo Popolizio.

Orario: martedì 12 dicembre, ore 21 – TURNO A; mercoledì 13 dicembre, ore 21 – TURNO B

giovedì 14 dicembre, ore 21 – TURNO C. A pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Tutti i martedì 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 5 dicembre: Intervista di Federico Fellini (Italia 1987, 113?)

martedì 12 dicembre: E la nave va di Federico Fellini (Italia 1983, 132?)

martedì 19 dicembre: Siamo qui per provare di Greta de Lazzaris e Jacopo Quadri (Italia 2022, 88’)

martedì 2 gennaio: 8½ di Federico Fellini (Italia 1963, 114?)

martedì 9 gennaio: Roma di Federico Fellini (Italia 1972, 119?)

Ore 16. L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 5 dicembre 2023

Rimini, Bar Lento, via Bertola, 52

Il rifugio di via Montefeltro

Il libro e il video dedicati al tragico bombardamento subito da Rimini il 28 dicembre 1943

Presentazione del libro di Giorgio Biagini “28 dicembre 1943. Il rifugio della Villa Cecchi Bruttapela” (edito da IlPonte), in cui l’autore ricostruisce la nascita del rifugio riminese (in via Montefeltro, 55) e la sua tragica distruzione a causa di una bomba alleata che distrusse la casa il 28 dicembre 1943.

L’autore ha pubblicato questo libro per fare conoscere la storia della cantina-rifugio costruita nella casa della famiglia della moglie. Una decisione nata dalla consapevolezza che il rifugio di via Montefeltro è poco conosciuto dai riminesi, nonostante la dolorosa importanza che ebbe in città. Infatti in quel 28 dicembre 1943 riportato nel titolo, trenta persone si nascosero nel rifugio per proteggersi dal bombardamento in corso su Rimini, ma una bomba alleata cadde sul marciapiede antistante la casa di via Montefeltro e causò la morte di tutti coloro che avevano trovato riparo nella cantina.

Oltre alla presentazione del libro, sarà anche proiettato un video che ricostruisce con suoni e immagini, i bombardamenti e le distruzioni subiti dalla città di Rimini durante la seconda guerra mondiale. Intervengono all’incontro l’autore e lo storico Daniele Celli.

Ore 19. Ingresso libero

mercoledì 6 dicembre 2023

Rimini, Palazzo del Turismo, piazzale Fellini

Adolescenti e genitori: Nuovi dialoghi da costruire

Eventi a cura del Centro per le Famiglie: Crescere con il corpo che cresce

Mercoledì 6 dicembre ore 20.45 al Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3, è prevista una conferenza dal titolo: “Crescere con il corpo che cresce. Corpo, sessualità e amore in adolescenza”. A cura di Elena Buday, psicologa, psicoterapeuta ed autrice, ricercatrice presso Il Minotauro. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Info: 0541 793860

giovedì 7 dicembre 2023

Rimini, Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27

Libri da queste parti 2023

Per la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga e dedicata alle novità editoriali del territorio, giovedì 7 dicembre Ennio Grassi, in dialogo con Gualtiero De Santi e Ivan Orsini, presenta ‘La letteratura dialettale nella commedia romagnola tra Seicento e Settecento’ (Pazzini, 2023).

Al termine della presentazione è presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autore.

Ore 17.00 Ingresso libero. Info: www.bibliotecagambalunga.it

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, FIR (Forniture Idrauliche Romagnole, via Aida 21 – zona Padulli)

Classica d’inverno

18° edizione della corsa competitiva (km 14,3 – misto collinare) e non competitiva (km 6,5 pianeggiante)

Orario: ritrovo ore 8.00; partenza ore 9.30 Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it

sabato 9 dicembre 2023

Miramare di Rimini, Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, via Marconi 43

Cori sotto l’Albero

“World Choral Day”

La Corale Nostra Signora Di Fatima festeggia la giornata mondiale della coralità insieme al Coro città di Morciano, con musiche natalizie del periodo dell’avvento.

Ore 21. Ingresso libero

sabato 9 dicembre 2023

Canile Stefano Cerni, Via S. Salvatore, 32- Rimini

Open day natalizio del canile Stefano Cerni

Arriva il Natale e il Canile comunale Stefano Cerni e la Cooperativa sociale Cento Fiori che lo gestisce aprono i suoi cancelli al tradizionale open day natalizio con visite guidate con l’educatore, musica dal vivo, merenda preparata dai volontari e un ricco mercatino: un’occasione anche per fare i regali di Natale e nello stesso tempo aiutare gli animali dello Stefano Cerni.

Nel mercatino natalizio ci saranno felpe, natalizie e non, shopper, berrette in pile e palline natalizie, giochi da tavola realizzati con le foto dei cani del canile. Gli articoli vengono prodotti in base alle prenotazioni che è possibile effettuare all’indirizzo mail benessere.animali@coopcentofiori.it.

Microchip Day gratuito per i gatti dei cittadini riminesi.

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 15.00 Ingresso libero. Info: 329 2255722

domenica 10 dicembre 2023

Rimini, Cinema Teatro Tiberio

Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri

Il peso della leggerezza. Identità ed eredità culturali

Silvano Tagliagambe: Il peso e la leggerezza dell’immaginazione scientifica tra vincoli e opportunità

Al filosofo, fisico ed epistemologo Silvano Tagliagambe, il compito di introdurre nella riflessione il ruolo della scienza e della tecnologia nella costruzione dei valori e degli immaginari delle società contemporanee. Ore 17. Ingresso libero fino esaurimento posti.

Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it

lunedì 11 dicembre 2023

Nelson’s, via Regina Elena 71 Rimini

Lunedì JAZZ: Welcome To The Django Quartet

Quello degli Welcome to the Django Quartet è un progetto che nasce dalla passione di quattro musicisti che si sono incontrati artisticamente, trascinati dalla passione per la musica del grande chitarrista Django Reinhardt, capofila e maggiore interprete di un genere che è apolide per definizione: il manouche, musica tzigana che si tinge delle sfumature dei tanti colori che compongono la tavolozza delle culture europee: dal calore iberico alla raffinata dolcezza francese, dal fuoco balcanico alla malinconia della musica klezmer ebraica. Il tutto mosso dal martellante ritmo sincopato del jazz, che nel manouche si rinnova e trova un filone unico e originale che dopo 80 anni è ancora capace di far ballare chi ascolta. A cura del Rimini Jazz Club.

Carlo Chiarenza chitarre, Paolo Sorci chitarre, Roberto Gazzani contrabbasso, Umberto Gnassi clarinetto.

Dalle ore 21.30 Ingresso libero. Info: www.facebook.com/rimini.jazz.club/

martedì 12 dicembre 2023

via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Lo Schiaccianoci

In diretta da Londra Royal Ballet

I disegni d’epoca di Julia Trevelyan Oman conferiscono un fascino festoso all’amata produzione del Royal Ballet di Peter Wright, mentre la magia delle fiabe si unisce a una danza spettacolare in questo indimenticabile balletto classico.

Coreografia: Peter Wright da Lev Ivanov | Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Ore 20.15 Biglietteria: interi 12€ – ridotti 11€

Info: www.cinematiberio.it/eventi/loschiaccianoci_23/

fino al 22 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria – Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana prevedono Laboratori teatrali a cura del Mulino di Amleto, corsi di Hata Yoga, mostra fotografica di Luigi Sanese, laboratori di scrittura e Rimini Musical.

Il 7 dicembre, per la rassegna ChiAmaL’Astoria, si esibiranno due splendide voci femminili, in apertura Eleonora Elettra giovane cantautrice riminese doc e alle ore 21.30 Giulia Pratelli cantautrice toscana, dall’edicola di Fiorello a numerosissime collaborazioni fra cui Marco Masini e Zibba, che racconterà, tra una canzone e l’altra, anche del suo libro “Canti di Natale Fantastici”. “TRA LE VIOLE” è il titolo della serata contro la violenza di genere. A cura di Risuona Rimini. Ingresso a offerta libera a sostegno delle iniziative di Rompi il Silenzio.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria

INIZIATIVE PER BAMBINI

mercoledì 6 dicembre 2023

Rimini, Laboratorio Aperto Tiberio

Di storia in storia. Storie di animali

Letture a cura dei lettori volontari di Nati per leggere

Età consigliata 3-5 anni

Ore 16.45. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 da giovedì 30/11 Info: Biblioteca Gambalunga Ragazzi www.bibliotecagambalunga.it

mercoledì 6 dicembre 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

InCarta

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, condividendo esperienze e scoperte. Prossimo appuntamento mercoledì 6 dicembre (Iscrizioni da mercoledì 29 novembre), ore 16.30: InCarta, combinazioni di carta e creatività per creare opere dal suono unico, rivolto a bambini/e dai 3 ai 6 anni. A cura di Maria grazia Ricci, atelierista.

Ore 16.30. Partecipazione gratuita su iscrizione obbligatoria. Info:0541 793860

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, Teatro degli Atti

Natale a Teatro

Le grandi fughe del mago Houdini

Spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie a cura di Mulino Amleto Teatro

di e con Matteo Giorgetti e Marco Mussoni

Regia Beppe Chirico

Ore 16. Età indicata: dai 3 anni in su. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da sabato 25 novembre, su: https://biglietteria.comune.rimini.it

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, Teatro degli Atti

Natale a Teatro

Esopopea- Insegnamenti per una vita favolosa

Spettacolo ispirato alle favole di Esopo, scritto e interpretato da Beppe Chirico e Camilla Fabbrizioli. Regia Matteo Giorgetti, in collaborazione con Cast Oro Teatro e Associazione CondueBieunaZeta. Spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie a cura di Mulino Amleto Teatro

Ore 16. Età indicata: dai 4 anni in su. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da sabato 25 novembre, su: https://biglietteria.comune.rimini.it

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, Museo della città

Ceius mosaicista romano

Laboratorio di mosaico

I ragazzi si cimentano nella realizzazione di una copia del particolare di un mosaico romano attraverso l’impiego degli strumenti di Ceius, dalle tessere in pietra tagliate secondo la tecnica tradizionale, alla malta del sottofondo. Ogni composizione resterà bagaglio personale del suo autore.

ore 17.00. Costo partecipazione 5 € (max 20 bambini)

Info e prenotazioni www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Fino al 7 gennaio 2023

Rimini, San Giuliano Mare, via Ortigara 35

Villaggio degli Elfi

Un Villaggio tematico con laboratorio natalizio nel Giardino Ex Hotel delle Nazioni. Un percorso tra gli alberi dove i bimbi possono scoprire le casine degli elfi, i fantastici aiutanti di Babbo Natale e osservare l’interno di un’abitazione a grandezza naturale. Insieme ai Volontari dei Ci.Vi.Vo, i piccoli visitatori costruiranno una lanterna che potranno portare a casa e potranno lasciare la letterina a Babbo Natale nell’apposita cassetta delle lettere. Tutti visitatori riceveranno biscotti natalizi e cioccolata calda.

Orari apertura del villaggio dal 18 novembre: lunedì e venerdì mattina 10.30-12.00 (su prenotazione per le scuole); martedì e giovedì 10.30-12.00 / 15.30 – 17.30 su prenotazioni scolaresche o privati; sabato e domenica 15.30 – 17.30 per tutti senza prenotazione.

Ingresso bambini 3 €, libero per gli accompagnatori. Info: 3356328378

PRESEPI

2 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Rimini Marina Centro, spiaggia libera di Piazzale Boscovich

Presepe di sabbia a Marina Centro

All’interno dell’Ice Village, un Villaggio di Natale tutto al coperto a due passi dal mare, una tensostruttura accoglie il Presepe di sabbia, che quest’anno torna alla tradizione classica napoletana con sculture di sabbia giganti create con maestria da un team internazionale di artisti della sabbia. La Natività con i pastori, gli animali e la vita del villaggio con artigiani e negozianti danno vita a scenografici gruppi scultorei, dove ogni gesto ed espressione delle figure rappresentate esprimono gioia e felicità portando con sè un messaggio di Amore, Serenità e Gioia, per riportarci a riscoprire l’amore e la generosità gli uni verso gli altri. L’inaugurazione ufficiale del presepe e del Villaggio Natalizio è prevista venerdì 8 dicembre alle ore 11 in presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad, mentre la benedizione del presepe sarà impartita dal Vescovo Nicolò Anselmi domenica 10 dicembre intorno alle ore 15.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 (disponibilità per gruppi al mattino dalle 10 alle 12 previa prenotazione); sabato e festivi dalle 9.30 alle 19. Dal 23 dicembre al 7 gennaio: tutti i giorni 9.30 – 19. Ingresso libero.

Inaugurazione ufficiale venerdì 8 dicembre. Già dal 2 dicembre è però possibile visitare il presepe per vedere gli artisti all’opera. Ingresso libero. Info: 331 5224196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

OLTRE – Il Presepe di sabbia e metallo a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che quest’anno rappresenta la Natività dando risalto a un messaggio importante di amore e cura per il pianeta. Un presepe che si propone di essere un percorso di consapevolezza verso l’amore, andando OLTRE il consumismo, verso un futuro sostenibile. Per la diciassettesima edizione del Presepe di Sabbia, il Comitato turistico di Torre Pedrera ha deciso infatti di dedicarla all’ambiente e di unire alla sabbia le sculture realizzate con materiale di riciclo in metallo di Lu Lupan di Mutonia. Unendo la sabbia al metallo, tesoro prezioso che può essere rinnovato in modo ecosostenibile, ogni dettaglio del Presepe è stato curato con attenzione, dal design delle figure al modo in cui vengono posizionate nella scena. Ciascuna scultura rappresenta un elemento simbolico di sostenibilità ambientale e ha lo scopo di stimolare la riflessione al fine di raccontare la storia della natività in modo suggestivo, ricreando un vero e proprio percorso di consapevolezza sull’importanza della sostenibilità. Il presepe, allestito all’interno di una struttura coperta, invita il pubblico a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni. Aperto al pubblico da venerdì 8 dicembre, sarà ufficialmente inaugurato sabato 9 dicembre alle ore 16, in presenza del Vescovo e delle autorità locali.

orari: 9.00-12.30 / 14.30 – 18.30. Info:348 8702312 ww.facebook.com/comitatotorrepedrera

Fino al 7 gennaio 2024

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l’opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l’altra che rappresenta un borgo cittadino.

Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) – 320 6920653. Ingresso gratuito

2 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Rimini – Covignano, via delle Grazie 10

Presepe al santuario di Santa Maria delle Grazie

La chiesa custodisce un piccolo presepe in terracotta del XVIII secolo e sull’altare è possibile ammirare l’Annunciazione di Ottaviano Nelli (1425c.) ed affreschi marchigiani del XVII secolo.

Info: 0541 751061

8 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Ponte della Resistenza – Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso e addobbi

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella.

Nell’ottavo centenario della nascita del Presepe ad opera di San Francesco di Assisi, sul banchina sinistra del Porto, presso il ponte, è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini.

Momento clou il 6 gennaio con la partenza de ‘In Viaggio con i Re Magi’, il corteo dei Re Magi che parte dal ponte dei miracoli e arriva in centro storico.

Iniziativa a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com

8 – 10 dicembre 2023

Rimini, Via San Bernardino 26

Presepi alla Chiesa di San Bernardino – Monastero della Natività di Maria

Oltre al presepe tradizionale con la rappresentazione della Natività esposto in chiesa per tutto il periodo delle festività, a san Bernardino sono in mostra una cinquantina di presepi di pregevole fattura realizzati in legno di ulivo, ciliegio o gesso dalle stesse monache clarisse e messi in vendita per l’occasione. Orario:

8 dicembre: 10 – 12 / 15.30 – 17

9 dicembre: 15.30 – 17/ 18.30 – 19.30

10 dicembre: 10 – 12 /15.30 – 17

11 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

Rimini, Basilica Cattedrale, via IV Novembre

Presepe in resina al Tempio Malatestiano

Nello splendido Tempio Malatestiano la presenza di una Natività per celebrare le festività natalizie accompagna la visita alle opere di Giotto, Piero della Francesca, Agostino Di Duccio e del Vasari. Orario feriale: 9 – 12 / 15.30 – 16.45, festivo: 9:00-10:30 / 15:30-16:45.

11 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

Rimini, via Santa Chiara 28

Presepe a Santa Chiara

Presepe semi-meccanico del XX secolo realizzato in materiale vario con vesti di stoffe pregiate. Sull’altare principale l’immagine miracolosa della Madonna della Misericordia dipinta da G. Soleri Brancaleoni nel 1796.

Orario: 8 – 12 / 16 – 19

INIZIATIVE NATALIZIE

8 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Rimini Marina Centro, Piazzale Boscovich e spiaggia

Ice Village: villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio

Torna il Villaggio del ghiaccio a due passi dal mare tutto al coperto con una grande pista di ghiaccio di 600 metri quadrati, un circo per spettacoli ‘vista mare’ per bambini e adulti, i mercatini ed il Presepe di sabbia, il tutto in un’area di 3 mila metri circa tra Piazzale Boscovich e la spiaggia libera antistante il porto. Il villaggio offre una ricca programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento in particolare in occasione delle feste di Natale e Capodanno. Nella pista per pattinare sul ghiaccio non mancheranno i ‘maestri pinguini’ e un’area riservata per il noleggio dei pattini. Accanto alla pista e al circo, nella zona di spiaggia libera adiacente, il tradizionale mercatino natalizio con casette di legno addobbate a festa e il Presepe di sabbia con gruppi scultorei creati dagli artisti della sabbia (visitabile già dal 2 dicembre). Il villaggio addobbato a festa con luci e decorazioni, tappeti rossi e alberi di Natale renderà l’atmosfera natalizia al mare ancora più suggestiva.

L’inaugurazione ufficiale del Villaggio Natalizio è prevista venerdì 8 dicembre alle ore 11 in presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad, mentre la benedizione del presepe sarà impartita dal Vescovo Nicolò Anselmi domenica 10 dicembre intorno alle ore 15.

Orario ingresso Ice Village: dal lunedì al venerdì 14.30 –22.30; festivi e prefestivi 10 – 23.

Dal 23 dicembre al 7 gennaio (vacanze di Natale) tutti i giorni 10 – 23.

Ingresso pista e noleggio pattini a pagamento. Ingresso adulti €. 9,00 – con pattini propri €. 7,00

Bambini (al di sotto di cm. 120) €. 7,00. Info: 331 522 4196 – 375 78 14 857

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, viale Tiberio

Borgosolidale

Torna BorgoSolidale, il villaggio del volontariato nel borgo San Giuliano, nei pressi del ponte di Tiberio, organizzato da La Società de Borg aps e VolontaRomagna.

La manifestazione anticipa le feste natalizie ed è stata pensata per dare visibilità al volontariato riminese ed ai tanti progetti sociali che porta avanti nel territorio.

Per allietare il villaggio sono in programma animazioni musicali ed artisti di strada, cioccolata calda e vin brulè. A conclusione della giornata, l’attesa lotteria solidale, gratuita, per tutti i visitatori del villaggio. Orario: dalle ore 15:00 alle 19:00 Ingresso libero.

Info: www.societadeborg.it



8 – 22 dicembre 2023

Rimini Torre Pedrera

Magia a Torre Pedrera – gara degli addobbi natalizi

Una competizione che nasce con l’obiettivo di celebrare la creatività e lo spirito del Natale con una gara degli addobbi che coinvolge tutta la località di Torre Pedrera che sarà così avvolta in un’atmosfera speciale. Le persone possono passeggiare lungo le vie decorate a festa in un vero e proprio percorso turistico e tutti possono votare per determinare i vincitori attraverso il link: https://forms.gle/KQPZX4PuNBft7474A Il periodo di votazione va dal 1 al 21 dicembre 2023.

I criteri di valutazione per la gara sono: abilità nell’utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione degli addobbi, creatività e originalità nell’idea di design degli addobbi e delle luci, a cui si aggiunge un giudizio complessivo basato sull’originalità e sull’ impatto visivo.

Info: 3488702312 www.facebook.com/comitatotorrepedrera

8, 9, 10; 16 e 17; 23 e 24; 30 e 31 dicembre 2023 – 5, 6, 7 gennaio 2024

Viserba, piazza Pascoli

Villaggio di Wonderland

Durante il week-end Babbo Natale arriva in piazza per salutare i bambini, che possono consegnare le loro letterine. Ad animare il pomeriggio, spettacoli ed intrattenimento per tutte le età e stand gastronomici. Orario: 15 – 18. Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/

fino al 6 gennaio 2024

via Oliveti (dalla stazione a viale Marconi) – Rimini Miramare

Il villaggio di Natale a Miramare

A Miramare è allestito un villaggio natalizio nella zona della stazione. Il viale è addobbato con luci, presepe e con la casa di Babbo Natale immersa in un bosco natalizio.

Durante i week end e le festività, il tutto è accompagnato dall’animazione per i bambini e le loro famiglie con la presenza di Babbo Natale e la fattoria degli animali.

Il 6 gennaio la proposta si conclude con l’arrivo della Befana.

A cura dell’Associazione Pro Loco Miramare d’Amare

Orario: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.00

Ingresso libero Info: miramaredamare@gmail.com

MERCATINI

fino al 7 gennaio 2024

Rimini centro storico, via Poletti e area adiacente al Bosco dei Nomi ed al Museo Fellini

Mercatino dei Sogni di Natale

Nel cuore del centro storico di Rimini, lungo la via adiacente alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le tradizionali casette di legno ospitano maestri di bigiotteria di alto livello, ceramica, cuoio, oggettistica in legno, abbigliamento, carta, oggettistica di Natale, creme e saponi, lavorazione dei cristalli, vini del territorio della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli e potranno spedire anche le lettere a Papà Natale.

Orario: dal lunedì al venerdì: 9 – 13 / 15 – 20; sabato 9 – 21; domenica e festivi 10 – 21

Info: 0541 760293

venerdì 8 dicembre 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Christmas edition della mostra mercato dell’artigianato handmade

Artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: artigianialcentro@gmail.com

8 – 9 – 10 dicembre 2023

Viserba di Rimini, Piazza Pascoli

Mercatino di Natale

Articoli natalizi e d’artigianato

Orario: 10 – 19

Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

domenica 10 dicembre 2023

Rimini centro storico, tra Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Caltelfidardo

Fiera delle Domeniche di Dicembre

Tradizionale Mercatino con vendita di prodotti non alimentari

MOSTRE

Fino al 28 gennaio 2024

Rimini, Palazzo del Fulgor

Mostra: Fellini intimo: disegni e parole

Inaugurata la mostra con quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del Maestro e sua assistente alla regia in quegli anni. La raccolta di disegni che fanno parte della collezione viene esposta per la prima volta in Italia per iniziativa del Museum Fellini e della Cineteca del Comune di Rimini, dopo essere stata in mostra al Guggenheim di New York, al Festival di Cannes, al Museo di Beaux Arts di Nancy, alla Fondazione Renault di Parigi e al Museo Puskin di Mosca. Info: www.fellinimuseum.it

Fino al 5 gennaio 2024

Rimini, Laboratorio Aperto (terzo piano Ala nuova del Museo della città) via Dei Cavalieri 22

FAI BENE

Mostra del concorso di progettazione Scuola Primaria

In mostra le 101 proposte progettuali presentate per la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a scuola primaria che favorisca l’inclusione e sia vocato ad un impiego collettivo in favore della Comunità. In collaborazione con l’Ordine degli Architetti.

Orario: 10.00-18.00 Ingresso libero Info: laboratorioaperto@comune.rimini.it www.concorsiawn.it/scuola-fai-bene-rimini/home

Fino al 30 maggio 2024

Rimini Palacongressi, via della Fiera

PERL_ARTE

Spazio Convivio: Mostra di Alessandro La Motta

Con PERL_ARTE, la rassegna di mostre ed esposizioni del Palacongressi di Rimini, lo spazio Convivio si apre all’arte e propone la mostra di Alessandro La Motta, visitabile su prenotazione.

La mostra è curata da Matteo Sormani / Art Preview / Augeo Art Space.

Info: www.riminipalacongressi.it/visita/palas_perlarte/palas_perlarte_lamotta

Fino a febbraio 2024

Fondazione San Giuseppe, c.so d’Augusto, 240 – Rimini centro storico

Intrecci: Parole a colori

Una mostra gioco, a cura delle Associazioni La Bottega Culturale e Ludoteca delle Parole. Un’azione di co-progettazione di “Intrecci: relazioni e partecipazione per una cittadinanza accogliente” sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato con altre realtà associative del Terzo Settore: Ippogrifo, EduAction, Noi Donne, La Filigrana, SOS Taxi, Fondazione San Giuseppe e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università? di Bologna sede di Rimini. Una mostra interattiva dedicata ai bambini dai quattro ai sette anni per giocare tra emozioni e relazioni; ad accompagnare i sentieri di parole e illustrazioni sono personaggi e musiche tratti dai libri di Fulmino Edizioni, casa editrice indipendente dedicata all’infanzia.

“Parole a colori” è aperta alle Scuole dell’Infanzia e alle Primarie (I e II anno) del territorio, previa prenotazione a paroleacolori2023@gmail.com La mostra è attiva da novembre a febbraio e gli incontri sono dedicati oltre che agli Istituti scolastici, anche agli utenti del progetto Intrecci.

Info: paroleacolori2023@gmail.com www.facebook.com/events/659302729643563/662215866018916?active_tab=about

