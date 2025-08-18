    • BOOMERANG, da un’idea satirica di un amico di GiornaleSM: ”CAMBIA PAROLA D’ORDINE”

    Gli scribacchini mandati al fronte dai manovratori dell’Accordo di Associazione all’U.E. hanno ricevuto l’ordine di cambiare tiro.

    Prima dovevano spargere la voce che il Referendum non si poteva fare; poi, visto che di richieste di referendum ne sono venute avanti addirittura tre, di cui una già depositata, mentre le altre arriveranno, si è reso necessario ingranare la marcia indietro, perché non si sa mai.

    Così ora si sono ridotti a sperare che il Collegio dei Garanti, i referendum,  non li ammetta.

    Ma come mai tanta paura di affrontare un eventuale giudizio dei cittadini, se davvero l’U.E. sarà la soluzione di tutti i problemi di San Marino?

    E se i Referendum saranno ammessi, Boomerang non osa pensare alla disperazione di questi poveracci che da un po’ di tempo a questa parte sono ossessionati dall’idea del Referendum.

    Ma che se deve fà, pe’ campà!!!

    BOOMERANG

