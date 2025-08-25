Borgo Maggiore: al via la messa in sicurezza delle piante secche alle scuole, chiusa la corsia discendente della superstrada

A Borgo Maggiore hanno preso il via questa mattina ai lavori di abbattimento di cinque alberi secchi situati nel giardino della scuola elementare “La Roccia”. L’intervento, annunciato nei giorni scorsi, si è reso necessario per motivi di sicurezza, secondo quanto indicato dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Aaslp).

Per consentire le operazioni, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto della carreggiata discendente di Via Ventotto Luglio, dalle 6:00 alle 14:00, nel segmento compreso tra la rotonda del centro storico e il bivio con Via Giorgio Ordelaffi, all’altezza del civico 70.

L’Aaslp ha chiarito che il progetto non si limiterà alla rimozione delle piante pericolanti, ma comprenderà una riqualificazione complessiva dell’area verde. In particolare, è prevista la piantumazione di due aceri campestri e tre frassini, oltre al mantenimento della siepe esterna e al ripristino di quella che delimita le aiuole. Saranno invece eliminati gli arbusti posti sul lato interno, vicino all’edificio scolastico, per ampliare lo spazio fruibile dai bambini nelle attività all’aperto.

I lavori rientrano in un piano di interventi mirati alla sicurezza e alla valorizzazione degli spazi pubblici destinati alla comunità scolastica.