Borgo Maggiore: da giovedì 28 agosto modifiche alla viabilità per la Festa del Castello 2025

In occasione della Festa del Castello 2025, alcune zone del centro storico di Borgo Maggiore saranno chiuse al traffico per garantire sicurezza e consentire lo svolgimento degli eventi previsti.

Le modifiche previste sono le seguenti:

Piazzetta antistante l’Ufficio Postale : chiusura dalle ore 12:00 di giovedì 28 agosto fino alle ore 18:00 di lunedì 1 settembre .

Piazza Grande, Piazza Mercatale, Via Valdes De Carli, Via Anastasio Galassi, Via Teodoro Lonfernini: chiusura dalle ore 12:00 di sabato 30 agosto alle ore 06:00 di domenica 31 agosto.

Il transito in Via Valdes De Carli e Via Teodoro Lonfernini sarà consentito solo ai residenti del Centro Storico.

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati, così da garantire la migliore organizzazione della viabilità durante la manifestazione.

La Festa del Castello, evento tradizionale di Borgo Maggiore, prevede numerose iniziative culturali, spettacoli e momenti di aggregazione per cittadini e turisti, rendendo necessarie queste misure straordinarie di sicurezza e viabilità.