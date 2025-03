Brunetta sul Titano. San Marino e Italia rafforzano la cooperazione per l’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione

San Marino e Italia stanno intensificando la loro collaborazione in campo tecnologico, con particolare attenzione all’innovazione nella pubblica amministrazione. Questo è uno dei temi centrali della visita di Renato Brunetta, presidente del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), sul Titano.

Brunetta, già ministro della Repubblica italiana e parlamentare anche in ambito europeo, è stato accolto in udienza dai Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Durante l’incontro, i Capitani Reggenti hanno sottolineato il legame di lunga data tra Brunetta e San Marino, ricordando che nel 2011 fu oratore ufficiale in un’importante cerimonia.

Nel corso della sua visita, Brunetta ha ribadito l’importanza di rafforzare i legami tra San Marino e l’Europa, sottolineando che “il nostro futuro è l’Europa”. Il presidente del CNEL ha anche preso parte al Meeting di Rimini, dove ha discusso temi legati allo sviluppo sociale e alla coesione. A San Marino, Brunetta ha avuto modo di visitare alcuni dei musei del centro storico, completando così una giornata di impegni istituzionali dedicata al rafforzamento delle relazioni bilaterali.

Il segretario agli Interni di San Marino, Andrea Belluzzi, ha ribadito l’importanza dell’amicizia tra San Marino e Brunetta, specialmente nei momenti più difficili del passato, e ha evidenziato la volontà di entrambi i paesi di lavorare su progetti innovativi che migliorino la vita dei cittadini attraverso nuovi modelli tecnologici.