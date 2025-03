Bruno Albert Macina PARTITO SOCIALISTA: “IL COMMEDIONE”

Siamo in piena campagna elettorale o teatrale? Ogni forza politica presenta il

proprio programma che viene decantato in ogni dove, nei vari incontri con i

cittadini e sui mezzi di comunicazione. Sarà tutto vero?

Vivere una esperienza teatrale porta a imparare il copione, la propria parte da

recitare, con più o meno abilità e, a volte, improvvisazione. Un po' come la

politica di taluni partiti che dopo le elezioni, a seconda del risultato,

trasformano e mutano la propria posizione, adeguandosi alle esigenze del

proprio tornaconto.

L’arte dell’apparire interpretando una commedia sulle tavole di un

palcoscenico, impone saper rappresentare personaggi diversi, che mutano

nel corso della commedia, esattamente come quei candidati alle elezioni che

poi, in corso di legislatura, cambiano, colore, poltrona e che io chiamo i

camaleonti della politica, i quali, a seconda di dove si mettono a sedere

cambiano rispetto alle promesse fatte agli elettori che li hanno scelti.

Se i cittadini vanno a votare sempre meno perché ormai sono stanchi di

vedere sempre la stessa commedia. Il difficile momento storico che stiamo

vivendo impone ai protagonisti della politica serietà. Io sono Socialista e sono

rimasto fedele alla rinascita del Partito Socialista odierno, il quale, con la lista

Libera-Partito Socialista deve ispirarsi ai predecessori illuminati che istituirono

il sistema di Sanità e Sicurezza Sociale, le leggi sui diritti civili, sulla giustizia

sociale e tante altre che sarebbe troppo lungo elencare.

Quindi non si devono disattendere le scelte degli elettori; i vari candidati

devono essere coerenti e concreti, rispetto alla loro proposta elettorale, senza

assumere ruoli e posizioni diverse, spesso per tornaconto personale. Se ciò

avviene in commedia, nella realtà della democrazia, democrazia della

rappresentanza del popolo, non deve avvenire.

Noi del Partito Socialista abbiamo l’obiettivo di fare tornare una nostra voce

nel Consiglio Grande e Generale e contribuire a rinnovare il Paese, così

come sempre ha fatto nella sua storia.

IL PARTITO SOCIALISTA C’E’! I SOCIALISTI, IL 9 GIUGNO, VOTANO LA

LISTA LIBERA/PS.

Bruno Albert Macina.