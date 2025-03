Buon giorno Rimini, oggi in edicola, 1 marzo 2024

Oggi in edicola, 1 marzo 2024

Concessioni balneari, l’Antitrust boccia segnalazione contro Rimini

L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha archiviato le segnalazioni ricevute rispetto alla delibera della giunta comunale del 22 dicembre scorso. Nel documento, l’amministrazione approva le linee di indirizzo per le evidenze pubbliche. L’Agcm ha tenuto conto del fatto che in materia il comune ha voluto adeguarsi “ai principi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e tutela della concorrenza”. Tuttavia l’autorità ha ritenuto, vista la delibera, di far arrivare a palazzo Garampi anche alcune osservazioni (BuongiornoRimini, Corriere).

Parcheggio Tripoli, lavori dopo Pasqua

Sul cantiere per la realizzazione di un nuovo parcheggio sul parco del mare pende un ricorso al consiglio di stato. La ditta risultata prima nel bando del comune è stata spodestata dalla seconda, che aveva a sua volta vinto un ricorso al Tar. In questo quadro, il comune di Rimini ha deciso di anticipare le tempistiche dei lavori di sei mesi, con conclusione entro l’estate del 2025 (ilCarlino, Corriere).

Porta Galliana, arriva l’Oktoberfest

La riapertura del locale-giardino è prevista per Pasqua. Intanto, sono in corso i lavori per trasformare il parco in un angolo di Baviera. Nel primo ‘Löwengrube’ riminese si potrà vivere le atmosfere dell’Oktoberfest tutto l’anno (Corriere).

Santarcangelo approva lo ius scholae

Il consiglio comunale di Santarcangelo ha approvato con 5 voti contrari e 11 favorevoli la delibera sullo ius scholae. I minori nati all’estero ma residenti a Santarcangelo e scolarizzati in Italia avranno tutti la cittadinanza onoraria. Per la sindaca Alice Parma è “un potente messaggio al Governo centrale per dire che i territori sono pronti a fare un passo avanti sul tema dell’inclusione”. Per Domenico Samorani di Un bene in comune, “il Comune non è la sede adatta per queste medaglie” (ilCarlino).

“Borghini è l’uomo giusto”

Per il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi, il candidato sindaco ideale per il centro destra a Santarcangelo è il consigliere comunale Barnaba Borghini, della lista Un bene in comune. “Ha dimostrato di saperci fare in questi anni, è sempre più conosciuto in città e non esistono davvero motivi validi e ragionevoli per non sostenerlo”, secondo Montevecchi (Corriere).

Elezioni a Misano

L’ex direttore della Asl Romagna Marcello Tonini si è fatto avanti con il centro destra proponendosi come candidato sindaco alternativo al centro sinistra. Tuttavia, vecchie ruggini tra i partiti in coalizione, per esempio quando alle ultime elezioni si andò divisi perché la Lega portò Veronica Pontis e gli altri Claudio Cecchetto, unite a problemi storici come la scarsità di rappresentanza a Misano per Fratelli d’Italia e Forza Italia, non stanno aiutando. Quindi, se pur tra i leghisti la candidatura di Tonini avrebbe già diversi sostenitori, resterebbero le critiche, senza alternative, di Fratelli d’Italia (ilCarlino).

Lavoro, persi 2.500 posti in tre anni

Tra il 2019 e il 2022, nella provincia di Rimini sono andati persi 2.500 posti di lavoro. Questo secondo il rapporto Ires presentato ieri sera dalla Cgil. Un esempio. Il settore ‘commercio, alberghi e ristoranti’ nel 2018 contava in provincia di Rimini 46.605 occupati, nel 2019 41.551, nel 2020 anno del covid 33.423, un numero che non si è mai risollevato più di tanto anche ora che si è fuori dalla pandemia: nel 2022 gli occupati del settore sono stati 33.813 -18,6% (ilCarlino, Corriere). Nel rapporto si parla anche di beni confiscati alla criminalità. A Rimini sono 6 e “non sono stati ancora assegnati al Comune”, spiega l’assessore Francesco Bragagni (Corriere).

Il prete amico

Sul Carlino oggi, la storia di don Luca Torsani, il parroco della Collegiata di Verucchio. E’ tempo di benedizioni pasquali e per lui “a Verucchio dallo scorso settembre, è anche un modo per fare conoscenza con i cittadini” (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 17 al museo Tonini incontro ‘Humpty Dumpty nei guai.

Avventure e disavventure del discorso universitario’ con lo psicoanalista Enric Berenguer e Giacomo Trinci

Alle 21 in sala Manzoni incontro ‘Desideriamo la pace. Diamole volti, i nostri’ con Andrea Nembrini, direttore della Luigi Giussani Pre-Primary e Primary School di Kampala, Uganda

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘La natura dell’amore’

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘Goffredo e l’Italia chiamò’

Alle 21 al Teatro sociale di Novafeltria l la poetessa Mariangela Gualtieri in ‘Il quotidiano innamoramento’

Alle 21 al teatro Astra di Misano incontro con Marcello Veneziani su ‘Vico, vita tormentata del più grande pensatore italiano’

Dalle 23,30 al Peter Pan di Misano serata Clorophilla

Alle 21 nel ridotto del Teatro della regina di Cattolica Mario Marzi al sax, Simone Zanchini alla fisarmonica e Paolo Zannini al pianoforte nel concerto ‘Viaggio… all directions’