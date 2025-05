BUON GIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 17 ottobre 2024

Oggi in edicola, 17 ottobre 2024

Superbonus e aggiornamento delle mappe catastali, cosa succederà a Rimini?

“Questa revisione, che è a carico del proprietario dell’appartamento, non potrà che provocare un ritocco dell’imposta sugli immobili”, ribadisce l’avvocato e presidente di Confedilizia Rimini Alberto Fabbri. Secondo le stime dell’associazione di categoria, in zona censuaria 1, tra la ferrovia e la statale Adriatica, con dentro il centro storico, “l’Imu, rispetto ad un passaggio di classe all’interno di un immobile di categoria A3, dovrebbe aumentare, in relazione alla crescita della rendita catastale dell’immobile, di un buon 15%: facendo un esempio, le attuali 700 euro annue salirebbero a 805 euro. Qualora, invece, il salto fosse di due classi l’imposta lieviterebbe di un buon 32%: da 700 euro a 994 euro” (Corriere).

Parco del mare a Marebello, lavori al via

Il tratto in questione riguarda il lungomare dal bagno 100 ai giardinetti di Rivazzurra. Si lavorerà sopra e sotto il lungomare. Sotto, in particolare, troveranno posto le vasche di laminazione di Bellariva e Rivazzurra nell’ambito del piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato (ilCarlino).

Novità per lo stadio Neri e l’ex Ghigi

Entro ottobre sarà presentato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area ex Ghigi, lungo la superstrada per San Marino. Il progetto di 5 milioni, di cui 1,4 milioni dal Pnrr, dovrebbe essere completato entro il 2025. Un anno la durata dei lavori. Per quanto riguarda il nuovo stadio ‘Romeo Neri’, tra fine ottobre e inizio novembre il consiglio comunale dovrà approvare la dichiarazione di pubblico interesse e poi ratificare la delibera di Giunta, per l’inserimento dell’opera nel programma triennale dei Lavori pubblici 2025/2027 (ilCarlino, Corriere).

“Perseguitato”

L’uomo, un architetto 55enne originario di Macerata Feltria ma residente da anni nel riminese, è stato denunciato sette volte da ex moglie e figli, ma sempre assolto. Tra le accuse più gravi, quella di aver tentato di abusare della figlia, che all’epoca aveva 10 anni. Ma i giudici hanno ritenuto inattendibili la testimonianza delle persone offese, “la cui dichiarazione risultava minata soprattutto dalla accesa conflittualità sorta a seguito della disgregazione del nucleo familiare” (ilCarlino, Corriere).

Furto in villa, colf sotto accusa

Protagonista della vicenda, una 57enne di origini campane residente nella provincia di Rimini. Ritenuta dai suoi clienti una “domestica d’oro”, in realtà potrebbe aver aiutato alcuni complici a introdursi nella villa di un imprenditore di Misano per svaligiarla di beni preziosi. I carabinieri hanno trovato la refurtiva nell’abitazione napoletana, dove la donna nel frattempo aveva fatto ritorno (ilCarlino, Corriere).

Amerai, sarai felice e godrai di ogni bene, ora e nei secoli eterni

E’ il titolo della lettera pastorale del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, la prima dal suo insediamento, a gennaio 2023. Sottotitolo, “Desideri, proposte, sogni, frutti del cammino sinodale diocesano”. A tema, la famiglia e la comunità, la liturgia e la vita, l’amicizia e la prossimità (ilPonte).

ELEZIONI

Le interviste ai due sfidanti principali

Sanità, fine vita, ambiente e famiglia: cosa ne pensano Michele De Pascale ed Elena Ugolini (qui in ordine alfabetico), rispettivamente i candidati del centro sinistra e del centro destra? Le testate romagnole della Fisc, Federazione italiana dei settimanali cattolici, glielo hanno chiesto. Le risposte, nelle edizioni di questa settimana, per il riminese con ilPonte, in edicola da venerdì (ilPonte). Ps: il terzo candidato alla carica di presidente della giunta regionale dell’Emilia Romagna è Federico Serra, con la lista ‘Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro’, sostenuto da Pci, Rifondazione, Potere al popolo.

Quaranta riminesi in lizza

Il Carlino li ha contati e li elenca: sono quaranta i riminesi candidati per un posto in consiglio regionale. Ci sono ex sindaci come Alice Parma, Giorgio Pruccoli e Renata Tosi, ma anche medici, chef, imprenditori, impiegati e liberi professionisti. Ci sono veterani e neofiti della politica (ilCarlino).

“Il confronto negato? E’ una strategia”

Il Corriere ha chiesto a Domenico Giordano, esperto di comunicazione politica, di analizzare le strategie messe in atto dai due principali sfidanti, Ugolini e De Pascale. La prima domanda riguarda la scelta di Ugolini di evitare i confronti diretti con De Pascale. “Ugolini è sicuramente una candidata conosciuta in Regione, ma non parte dalla visibilità di un De Pascale che da anni è sindaco di una città come Ravenna. Esiste dunque uno svantaggio di partenza. Ecco perché il suo diniego ai confronti sposta l’attenzione su di lei e aumenta le aspettative sul futuro faccia a faccia, togliendo centralità allo sfidante” (Corriere).

