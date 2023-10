Buongiorno Rimini. Ecco le notizie sui giornali di questa mattina del circondario

Trent’anni fa moriva Federico Fellini

Il Carlino racconta le diverse occasioni in cui Fellini stesso aveva sognato la propria morte – una volta anche le prime pagine dei giornali che la annunciavano – e riportato questi episodi sul proprio Libro dei Sogni. Il Corriere ricorda il pianto del mondo per la morte del maestro e come lo raccontarono i giornali dell’epoca. Nell’occasione, oggi si potranno visitare gratuitamente le due mostre in corso al Palazzo del Fulgor, tra cui ‘Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi’ e anche tutti gli istituti museali di Rimini.

La nuora di Pierina sentita di nuovo in questura

“È stato un colloquio per precisare alcuni elementi. Manuela Bianchi non è indagata e al momento è stata sentita come persona informata sui fatti”, riferisce Davide Barzan, consulente della difesa che la rappresenta, insieme al fratello Loris e a Louis Dassilva, il vicino di casa della vittima. Sembra che gli inquirenti volessero verificare le informazioni raccolte dal cellulare della figlia di Manuela, che ha trascorso in casa con la madre e lo zio la sera dell’omicidio e costituisce l’alibi dei due fratelli. I chiarimenti tra Manuela e il pubblico ministero si sono protratti fino a tarda sera. (ilCarlino, Corriere)

Grandi numeri a novembre

Anche se quest’anno la festa dei Santi non coincide con un vero e proprio ponte, da Visit Rimini fanno notare “che i numeri sono comunque interessanti, forti dell’appeal che registrano le proposte che includono i parchi tematici che trainano le prenotazioni”. Poi sarà la volta di Ecomondo, dal 7 al 10 novembre, con un’occupazione alberghiera ben al di sopra dello scorso anno, e dei tanti appuntamenti al Palacongressi di Rimini. “Un mese molto intenso prima di dedicarsi appieno al Capodanno più lungo del mondo, che vede già oggi arrivare costantemente richieste di informazioni e prenotazioni, registrando un interesse specifico per gli ultimi giorni dell’anno”. (ilCarlino, Corriere)

Norma salva dehors

Del fine settimana scorso l’annuncio che il Ddl concorrenza avrebbe accolto l’emendamento che stabilisce la proroga di un anno per i dehors anche in assenza dell’autorizzazione paesaggistica. “L’emendamento è un fatto positivo. Ora attendiamo che si esprima il Comune e ci sia il passaggio in consiglio comunale sul regolamento. Andremo a presentare le nostre richieste”, commenta il presidente di Confcommercio Gianni Indino. Le richieste riguardano i tempi e la complessità dei passaggi burocratici per la domanda, e le tariffe per l’occupazione del suolo pubblico. (ilCarlino)

La “Notte di don Oreste”

La sera del 31 ottobre, in piazza Cavour, i ragazzi raccontano in un dialogo personale con i loro coetanei le esperienze di rinascita vissute all’interno dell’associazione. “Aveva iniziato don Oreste, spiegano dalla Papa Giovanni. Lo faceva la sera di Halloween perché in giro ci sono sempre tanti ragazzi ed era un’occasione di incontro. Andava addirittura in discoteca. E invece di dire ‘non festeggiate Halloween’, proponeva un’alternativa costruttiva, un momento di unione tra i ragazzi. Diceva sempre che i giovani sono attirati dalla rivoluzione evangelica, quando gli fai una proposta forte, rispondono”. (Corriere)

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Manuela sotto torchio per ore | Mio figlio morto, cerco la verità

CorriereRomagna: La nuora sentita di nuovo per ore in questura | Non festeggiate

