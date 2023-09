Buongiorno Rimini. Ecco l’edicola e gli eventi di oggi

Oggi in edicola, 11 settembre 2023

Misano, come prima della pandemia

Sono stati oltre 141mila tra venerdì e domenica gli spettatori del Motogp. A contribuire al successo la passione riaccesa nei riminesi dalla presenza in gara di Marco Bezzecchi. In quarantamila hanno assistito sabato alla Sprint race che lo ha visto classificarsi secondo. E’ andata bene negli hotel di Misano e anche in quelli di Rimini e Riccione. “Il 65 per cento dei biglietti in prevendita è stato acquistato in zone distanti almeno 300 chilometri da Misano”, spiegano gli organizzatori (ilCarlino, Corriere).

Oggi i funerali del piccolo Samuel

L’appuntamento per dare l’ultimo saluto all’undicenne morto nell’incendio sul camper con cui si trovava in vacanza in Sardegna assieme ai genitori si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa del Villaggio Primomaggio. Sul fatto indaga la procura locale, aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti (ilCarlino, Corriere).

Spiagge, chi ha ragione?

La bozza di una relazione del consiglio dei ministri consegnata venerdì al tavolo tecnico in vista della scadenza delle concessioni balneari confermerebbe che la risorsa non sarebbe scarsa e che quindi non sarebbe necessario ricorrere ai bandi previsti dalla direttiva europea Bolkestein. “Risulta che solo il 20 per cento del bene demaniale marittimo è dato in concessione e poi manca ancora il dato su laghi e fiumi che farà scendere ulteriormente questa percentuale”, rende noto Mauro Vanni di confartigianato imprese demaniali. Solo pochi giorni fa era stata resa nota un’ordinanza del consiglio di stato in cui si sottolineava la “scarsità della risorsa” (Corriere).

Terremoto in Marocco

“La comunità viserbese parteciperà alla rete internazionale di solidarietà attraverso i canali Caritas”, ha detto al Corriere Romagna don Aldo Fonti, che ha pregato in tutte le messe in riferimento “a questo ennesimo dramma, consumato nel momento storico in cui a una tragedia se ne aggiunge immediatamente un’altra: dal conflitto russo ucraino all’esplosione della violenza tra i nostri ragazzi”. Si può partecipare alla raccolta Caritas donando online e su conto corrente postale 347013, o mediante bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Marocco” tramite Banca Popolare Etica, Banca Intesa Sanpaolo, Banco Posta, UniCredit (Corriere).

“Sconto di pena” per il Coconuts

A seguito di risse e altri problemi di ordine pubblico, dalla questura era arrivata l’ordinanza per la chiusura di venti giorni. Tuttavia grazie al potenziamento dei controlli e all’assunzione del pesonale preposto, il locale del lungomare Tintori ha potuto riaprire i battenti prima (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Misano capitale | Il Coconuts può riaprire

CorriereRomagna: Sanità, soccorso privato per liste d’attesa lunghe | Misano incorona Martin

IlPonte: Nuove nomine, novità nella continuità | La lotta si sposta a tavola

Oggi a Rimini

Dalle 9 alla sala Ressi giornata di studi ‘La Shoah e i crimini di guerra sui civili in Italia (1943-1945). La prospettiva delle vittime. Il contesto, le fonti la metodologia’

Alle 21,30 nell’arena Francesca da Rimini concerto del Rimini Jazz Club