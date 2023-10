Buongiorno Rimini. I fatti e gli eventi del giorno

Delitto di Rimini, nuove tracce di sangue

Non 17 ma 29, le coltellate inferte dall’assassino sul corpo della 78enne uccisa la sera del 3 ottobre nel seminterrato del condominio del Villaggio San Martino, dove abitava. La polizia scientifica, inoltre, ha isolato una cinquantina di nuove tracce di sangue che, nel seminterrato, segnano un percorso che dal pianerottolo della scala su cui è stato trovato il cadavere, attraversando il garage, conducono a una porta tagliafuoco che consente l’accesso al palazzo in cui si trova anche l’appartamento del padre della nuora della vittima. Le tracce di sangue rinvenute non sono però riconducili con certezza alla donna, così come anche quelle precedentemente già trovate nell’appartamento del consuocero (ilCarlino, Corriere).

Paziente muore di covid, medico a processo

Il professionista della Valconca è accusato di non aver chiesto il ricovero per il paziente diagnosticando una normale influenza stagionale e non il coronavirus. Il 55enne è poi morto il 12 aprile del 2020 a causa di una polmonite interstiziale. Per il fatto la procura aveva chiesto l’archiviazione, ma la famiglia del paziente si è opposta e il giudice per le indagini preliminari ha quindi ritenuto di disporre l’imputazione coatta del medico di base per omicidio colposo per negligenza medica (ilCarlino, Corriere).

Lotta al degrado, ex Enel espropriata

Nel corso della riunione di maggioranza dell’altro ieri il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha annunciato che il comune “esproprierà l’ex colonia Enel per toglierla dal degrado e riqualificare, insieme a quell’area importante, l’intera zona”. Il Comune ne possiede già una piccola porzione, e già oggi comunicherà formalmente alla curatela fallimentare l’interesse dell’ente all’apposizione dei vincoli di esproprio, per realizzare un’opera con funzioni pubbliche. La colonia, infatti, si trova in un’area interessata dal progetto di riqualificazione del Parco del mare, il tratto 7, con il cantiere previsto per il 2024 (ilCarlino, Corriere).

Clochard morto su una panchina di via Urano

L’uomo, 53 anni, è stato trovato lunedì da una badante. La donna si è accorta che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, che negli ultimi tempi aveva avuto problemi di salute (ilCarlino, Corriere).

Balneari, i comuni rinviano i bandi

In attesa della decisione della Cassazione sul ricorso presentato dal Sib per annullare la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la proroga al 2033 e riportato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, comuni e regione hanno deciso di posticipare i bandi di un anno, portandoli a fine 2024. “Dopo la mappatura degli arenili non sappiamo ancora cosa l’esecutivo intenda fare e il 31 dicembre, data fissata per dare il via alle evidenze pubbliche, si avvicina inesorabilmente, quando ancora i criteri non sono stati definiti”, spiega l’assessore regionale Andrea Corsini (ilCarlino, Corriere).

Unirimini, confermato il taglio di Fondazione Carim

La Fondazione resta tra i soci, ma in accordo con le altre parti in causa farà scendere la sua partecipazione azionaria dal 13,5 al 5 per cento a partire da metà 2024. In origine la Fondazione ha devoluto per il campus riminese 21 milioni di euro (ilCarlino).

Tour de France, presentazione ufficiale oggi a Parigi

Per festeggiare l’arrivo a Rimini della tappa del 29 giugno 2024, in occasione del lancio il comune ha deciso che lunedì a martedì Castel Sismondo, la fontana dei Quattro Cavalli, l’Arco d’Augusto e il Ponte di Tiberio saranno illuminati di giallo. In spiaggia ombrelloni e lettini saranno disposti per formare una scritta di benvenuto al ’Tour del France’ (ilCarlino, Corriere).

Riccione non rinuncia ad Halloween

In attesa della sentenza del consiglio di stato e di tornare ad avere un’amministrazione eletta, saranno i comitati cittadini ad organizzare le iniziative per i festeggiamenti di Halloween. Sabato, domenica e martedì in piazzale Roma arriveranno giostre ed animazione a tema con zucche e cartomanti anche da viale Dante fino ad ai giardini dell’Alba (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il docufilm ‘Jeef Koons. Un ritratto privato’ di Pappi Corsicato

Dalle 20 in viale Ceccarini a Riccione ‘Circus Party’

Alle 18 in biblioteca a Santarcangelo la presentazione del volume ‘Accademia della follia. Un viaggio lungo trent’anni, omaggio a Claudio Misculin’ (Cantiere poetico)

Alle 21,30 nella sala del consiglio comunale tre conversazioni di pubblica utilità Gigi Riva, Piero Martin e Marino Sinibaldi (Cantiere poetico)

Dalle 9 al Multieventi Sport Domus di Serravalle (San Marino) il convegno dedicato all’economia aerospaziale