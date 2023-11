Buongiorno Rimini. Le notizie del giorno

Ecomondo, auto in fila

C’è anche chi ci ha messo un’ora, ieri, per raggiungere il centro di Rimini da Viserba. Il tutto a causa del maggiore flusso di mezzi e persone presente in occasione di Ecomondo, che si sta svolgendo in fiera, ma anche dei cantieri sulla statale 16. Mercoledì le centraline di rilevamento del Pm10 Flaminia e Marecchia hanno rilevato i valori più alti rispetto ai nove giorni precedenti, comunque sempre al di sotto del limite di legge (ilCarlino, Corriere).

Area Fox, apre il parcheggio

Per ora i posti sono solo 100, ma a pieno regime, quando la riqualificazione dell’area sarà completa con la realizzazione di una struttura commerciale, arriveranno a 330. Il parcheggio ha riaperto in occasione di un’iniziativa che apre oggi al palacongressi di Rimini (ilCarlino, Corriere).

National Geographic: Rimini tra le top 30

La rivista di viaggi ha inserito Rimini nella Cool List 2024, vale a dire l’elenco delle mete da non perdere il prossimo anno. Pompei è l’unica altra italiana inserita. NG ha scelto l’Emilia Romagna e Rimini in quanto saranno attraversate dal Tour de France con arrivo della prima tappa al ‘beach resort of Rimini’ e in quanto “cuore gastronomico” italiano (ilCarlino).

Il piano spiaggia va avanti

In comune a Rimini è iniziato l’iter per arrivare all’approvazione del nuovo regolamento dell’arenile. Previste premialità per le aggregazioni e gli accorpamenti di stabilimenti e la riduzione delle superfici coperte. Prevista soprattutto la possibilità di ’sopraelevare’ cabine e chioschi rispetto ad ora in quanto ritenuti interventi di mitigazione del rischio di innalzamento delle acque marine legato ai cambiamenti climatici (ilCarlino, Corriere).

La pista religiosa

Nel delitto di Rimini continua a tenere banco la questione dei rapporti dei protagonisti con la congregazione dei Testimoni di Geova. Nelle ultime ore si sta diffondendo la notizia di una riunione che si sarebbe dovuta svolgere il 4 ottobre, il giorno dopo la morte della signora Pierina. All’ordine del giorno pare ci fosse la proposta di espulsione della nuora di Pierina a causa di una sua presunta infedeltà coniugale. Dalla congregazione non arrivano conferme né smentite per via del “segreto ministeriale” (ilCarlino, Corriere).

“In-felice”, o “felice dentro”

E’ il titolo dello spettacolo che l’attore e regista santarcangiolese Roberto Magnani porterà in scena nell’auditorium dell’Istituto professionale Einaudi di Viserba, la mattina del 15 novembre per i 400 studenti di terze, quarte e quinte. Il 47enne “affetto da sclerosi multipla” porta “in scena la malattia intesa come rinascita”. Dieci anni fa la diagnosi (Corriere).

Alluvione, Coriano a secco di finanziamenti

Il comune non rientra tra quelli ammessi ai ristori nella provincia di Rimini. “Stiamo facendo delle verifiche. I sopralluoghi con i tecnici si sono svolti il 13 settembre. Gli uffici il giorno dopo hanno trasmesso la documentazione. Era una documentazione ‘pesante’”, spiega il sindaco Gianluca Ugolini. “Dobbiamo capire se è stata ricevuta ed è accaduto qualcosa successivamente, o se ci sono stati problemi di trasmissione o di altra natura. Si trattava di interventi inerenti i danni provocati da frane e smottamenti. E’ una parte dei danni complessivi che dai calcoli fatti ammontano a circa 4 milioni di euro”, sottolinea (ilCarlino).

San Marino in Europa? Spunta l’ipotesi referendum

Sulla strada dell’accordo con l’Europa spunta l’ipotesi di una consultazione popolare. A chiederlo in consiglio generale sono Domani Motus Liberi, Libera e il Gruppo misto. La questione sollevata riguarda le specificità strategiche del Titano. L’eventuale referendum farebbe slittare le elezioni (Corriere).

